Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (10.06.2021/ac/a/t)



Die Nachfrage nach IT-Lösungen für das Gesundheitswesen haben dem Softwareanbieter CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) (CGM) im ersten Quartal ein Umsatzplus von einem Viertel auf 229 Mio. Euro beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das EBITDA habe mit plus sieben Prozent auf 46,5 Mio. Euro nicht ganz so deutlich zugelegt, habe aber die mittlere Analystenschätzung übertroffen. Zu dem Wachstum beigetragen hätten auch Übernahmen. So habe der Konzern 2020 Teile des Europa-Geschäfts für Krankenhaus-Informationssysteme von Cerner sowie den Anbieter von Arztinformationssystemen eMDs gekauft.Der seit Jahresanfang amtierende CEO Dirk Wössner habe das Ziel bekräftigt, im Gesamtjahr die Umsatzmilliarde zu knacken. Das operative Ergebnis sehe er weiterhin zwischen 210 Mio. und 230 Mio. Euro. Während das beim Umsatz ein Anstieg um mindestens rund einem Fünftel wäre, wäre es beim operativen Ergebnis bestenfalls ein kleines Plus. Grund seien hohe Investitionen in neue Technologien und in den Vertrieb.Auf der Hauptversammlung habe Wössner betont, dass CGM in Zukunft ein signifikantes Wachstum aus der Weiterentwicklung von Lösungen für die Gesundheitsberufe mit neuen Funktionalitäten, Patientenportalen, Synergien und Skaleneffekten aus den Zukäufen, aus zusätzlichen Modulen in der Telematikinfrastruktur sowie neuen Datendiensten und Digitalisierungsinitiativen anstrebe. Die jüngsten Coups seien die Käufe des Bildarchivierungsspezialisten Visus Health für rund 50 Mio. Euro und von Meta IT, mit der CompuGroup schon seit längerem zusammenarbeite.