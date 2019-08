Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CompuGroup-Aktie:



XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

50,80 EUR -1,45% (15.08.2019, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

51,20 EUR +0,39% (15.08.2019, 15:46)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (15.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.CompuGroup habe die Aktionäre enttäuscht. Im 2. Quartal 2019 habe der Umsatz mit 187 Mio. Euro unter dem vergleichbaren Quartal des Vorjahres gelegen, welches allerdings durch den Höhepunkt des Rollouts der Telematikinfrastruktur geprägt gewesen sei. Das bereinigte EBITDA habe im Q2 44 Mio. Euro bei einer operativen Marge von 24% betragen. Nach eigenen Angaben habe das bereinigte Ergebnis des 2. Quartals "wie erwartet" um 10 Mio. Euro unter dem außergewöhnlichen Niveau des Vorjahresquartals gelegen.Die Börse scheine dies allerdings in dieser Form nicht erwartet zu haben. Die Aktie sei nach Vorlage der Zahlen für das 2. Quartal drastisch abgestraft worden. Allerdings konnten die Experten von "Vorstandswoche.de" den vorherigen Run auf Kurse von mehr als 70 Euro keinesfalls nachvollziehen. Eine Anpassung der Bilanzierung von Aktienoptionen im Zuge des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds habe zu einem berichteten EBITDA für das 2. Quartal von 37,4 Mio. Euro geführt und werde das Gesamtjahr 2019 mit 3,9 Mio. Euro belasten. Hierbei handle es sich übrigens um den ehemaligen Finanzvorstand von CompuGroup Christian Teig. Teig sei Ende Juli aus dem Unternehmen ausgeschieden. Im Detail habe Teig von Aktienoptionen profitiert, deren Wert sich wegen der guten Kursentwicklung seit 2008 positiv für ihn entwickelt habe.Das berichtete EBITDA des 2. Quartals habe mit 37,4 Mio. Euro auch deutlich unter dem Niveau des 1. Quartals 2019 gelegen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres habe das Unternehmen ein berichtetes EBITDA von fast 50 Mio. Euro erzielt. Netto sei der Gewinn in Q2 übrigens implodiert - gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber Q1 2019 und habe 14,2 Mio. Euro betragen. In der Summe sei das 2. Quartal insgesamt aber enttäuschend verlaufen.Neuer CFO bei CompuGroup sei Michael Rauch. In einer Telefonkonferenz habe er mehrfach und ausdrücklich die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Rauch rechne in 2019 mit einem Umsatz zwischen 720 und 750 Mio. Euro. Das EBITDA solle sich auf 190 bis 205 Mio. Euro belaufen. Rauch wolle das Ziel beim EBITDA trotz des vorbezeichneten Einmaleffekts erreichen. In dieser Prognose seien auch IFRS 16-Effekte in Höhe von 15 Mio. Euro enthalten. 2018 habe das EBITDA bei über 182 Mio. Euro gelegen. Im Grunde profitiere die Firma beim EBITDA in diesem Jahr lediglich von IFRS 16-Effekten. Im Ergebnis befinde sich die Firma 2019 in einem Übergangsjahr. Die Experten hätten bereits früher kritisiert, dass die Prognose für 2019 beim EBITDA nach 2018 schon eher enttäuschend sei. Das EBIT werde sich in diesem Turnus auf 132 bis 147 Mio. Euro belaufen.Laut einem Bericht des Manager Magazins sei Rauch "ein sehenswertes Schnitzer" zum Verhängnis geworden, indem er Abschreibungen auf Waren in Höhe von 87 Mio. Euro habe vornehmen müssen, die er im Überfluss zu einem falschen Zeitpunkt habe liefern lassen und für die er auch verantwortlich gewesen sei. Vermutlich sei dies laut Manager Magazin und in den Augen von Dibelius ein ganz klarer Anfängerfehler gewesen, der nicht geduldet werde. Immerhin: Einen solchen Fehler werde sich Rauch bei CompuGroup nicht erlauben können. Die Experten von "Vorstandswoche.de" wünschen ihm in Koblenz dennoch ein gutes Händchen.Mit einem Börsenwert von fast 3 Mrd. Euro und einem KGV jenseits der Marke von 30 hätten die Experten in der Vergangenheit immer wieder die recht schwache Investor Relations-Arbeit kritisiert. An der Stelle werde es nun besser. Claudia Thomé werde künftig den Bereich übernehmen. Thomé habe sich ihre Sporen bei der einstigen Lambda Physik am Neuen Markt verdient und sei die letzten 15 Jahre Co-Head Investor Relations bei Axel Springer gewesen. Eins sei sicher: Sie verstehe das Geschäft aus dem Effeff. Die Experten würden hoffen, dass sie dazu beitragen könne, dass sich das Unternehmen am Kapitalmarkt deutlich professioneller positioniere, da dieses dort eher als eigensinnig gelte, weil es in Familienhand sei. Aber: Die Familie Gotthardt kontrolliere nur 47% der Gesellschaft. Abzüglich der eigenen Aktien würden mehr als 40% in den Händen des Streubesitzes liegen. Das Unternehmen sollte sich am professionellen Kapitalmarktauftritt von beispielsweise Nemetschek oder auch Axel Springer ein Beispiel nehmen. Auch diese hätten einen starken Großaktionär, aber auch reichlich andere Investoren.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen für die CompuGroup-Aktie nach dem derzeitigen Kursrutsch wegen der weiterhin sehr hohen Bewertung keinen Kaufgrund. Erst bei Kursen zwischen 40 und 45 Euro werde es wieder interessant. (Analyse vom 15.08.2019)