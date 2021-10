Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (06.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Compleo Charging Solutions AG (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) unter die Lupe.Ein drohender operativer Verlust im Gesamtjahr habe die Aktie von Compleo Charging Solutions am Dienstag nach unten gerissen. Auch am Mittwoch stehe das Papier des Dortmunder Unternehmens unter Druck.Der Umsatz werde im Geschäftsjahr 2021 wohl nur zwischen 56 und 61 Mio. Euro, habe es vom Compleo geheißen. Wie zuletzt in vielen Branchen seien auch hier an erster Stelle Lieferkettenprobleme zur Begründung genannt worden. Experten hätten hervorgehoben, dass es neben den Nachschubproblemen auch hausgemachte Ursachen gebe: Hinter der Warnung stünden einige Gründe, nicht nur das Fehlen von elektrischen Komponenten, habe Analyst Aurelien Sivignon von ODDO BHF erklärt. Er habe auf die verzögerte Markteinführung der Compleo Wallbox Solo vom ersten ins dritte Quartal und Veränderungen im Abrufverhalten von Kunden verwiesen. Sivignon habe mit seinen Prognosen bereits unter den Unternehmenszielen gelegen. Der Experte habe sein Kursziel auf 110 Euro gesenkt.Die Aktie des Ladesäulenanbieters rutsche am Mittwoch auf 62,60 Euro ab - das tiefste Niveau seit Mitte Mai. Anleger sollten eine Kursberuhigung abwarten und im Anschluss versuchen, eine Position aufzubauen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie: