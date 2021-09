Xetra-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:

Kurzprofil Compleo Charging Solutions AG:



Compleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt.



Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de. (23.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Compleo Charging Solutions: Empfindlicher Rücksetzer nach Halbjahreszahlen! AktienanalyseCompleo Charging Solutions (ISIN: DE000A2QDNX9, WKN: A2QDNX, Ticker-Symbol: C0M) hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 49,9 Prozent auf 21,4 Mio. Euro vorangebracht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wachstumsmotor des Anbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge seien AC-Ladestationen gewesen, deren Umsatz von 5,5 Mio. auf 9,1 Mio. Euro gewachsen sei und damit für 42,7 Prozent des Umsatzes gestanden habe. Der Umsatz aus dem Bereich DC-Ladesäulen sei um 16,3 Prozent auf 5,9 Mio. Euro gestiegen. Enttäuschend sei allerdings der von minus 1,1 Mio. auf 6,3 Mio. Euro vergrößerte Verlust vor Zinsen und Steuern. Begründet werde dies von der Gesellschaft mit Investitionen in Struktur und Personal sowie die Expansion. Für das Gesamtjahr stelle das Unternehmen weiterhin einen Umsatz zwischen 68 Mio. und 78 Mio. Euro in Aussicht. Zudem werde auf Basis des bereinigten EBITDA der Break-even erwartet.An der Börse sei es nach Vorlage der Zahlen zu einem empfindlichen Rücksetzer gekommen. Dazu beigetragen habe auch eine skeptische Analystenstimme. Die Analysten der Commerzbank hätten ihr Votum für die Aktie von Compleo von "buy" auf "hold" gesenkt. Das Kursziel hätten sie von 115 auf 100 Euro reduziert, was auf aktueller Basis einem Potenzial von rund 6,5 Prozent verspreche. Die Experten hätten in ihrer Studie auf die Halbjahreszahlen verwiesen, die auf operativer Ebene enttäuschend gewesen seien. Sie sähen nun das Umsatzziel für 2021 in Gefahr. Kurzfristig sei das Verhältnis von Chancen und Risiken weniger vorteilhaft.(Ausgabe 37/2021)Börsenplätze Compleo Charging Solutions-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Compleo Charging Solutions-Aktie:94,60 EUR +0,64% (23.09.2021, 11:45)