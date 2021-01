Tradegate-Aktienkurs Compass Pathways-Aktie:

36,60 EUR +3,98% (18.01.2021, 17:05)



NASDAQ-Aktienkurs Compass Pathways-Aktie:

42,50 EUR -0,77% (15.01.2021, 22:00)



ISIN Compass Pathways-Aktie:

US20451W1018



WKN Compass Pathways-Aktie:

A2QCDR



Ticker-Symbol Compass Pathways-Aktie:

5Y6



NASDAQ-Ticker-Symbol Compass Pathways-Aktie:

CMPS



Kurzprofil Compass Pathways-Aktie:



Compass Pathways (ISIN: US20451W1018, WKN: A2QCDR, Ticker-Symbol: 5Y6, NASDAQ-Symbol: CMPS) mit Sitz in London ist ein Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich der Beschleunigung des Zugangs von Patienten zu evidenzbasierten Innovationen im Bereich der psychischen Gesundheit widmet. Das erste Programm von Compass Pathways untersucht, wie die Psilocybin-Therapie Menschen mit behandlungsresistenter Depression helfen kann. (18.01.2021/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Compass Pathways spürbar auf:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP befinden sich im Attacke-Modus gegen die Aktien von Compass Pathways (ISIN: US20451W1018, WKN: A2QCDR, Ticker-Symbol: 5Y6, NASDAQ-Symbol: CMPS).Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 15.01.2021 ihre Netto-Short-Position von 0,61% auf 0,71% der Aktien von Compass Pathways angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Compass Pathways-Aktien:0,71% Millennium International Management LP (15.01.2021)Börsenplätze Compass Pathways-Aktie: