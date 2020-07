Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die zwei wichtigsten Führungspositionen bei der Commerzbank seien weiterhin unbesetzt. Nachdem es mehrere Tage keine News gegeben habe, mache jetzt die Gewerkschaft ver.di einen gewichtigen Vorschlag: Firmenkundenchef Roland Boekhout sollte auch noch das Geschäft mit den Privatkunden übernehmen. Doch dann würde wohl jemand anderes CEO. Die Aktie störe das alles derzeit aber nicht.Boekhout sei erst Anfang 2020 zur Commerzbank gekommen, um das wichtige Firmenkundensegment wieder auf Trab zu bringen. Davor habe er längere Zeit für die ING gearbeitet, von 2010 bis 2017 als CEO der deutschen Tochter. Er habe aus der ehemaligen ING-Diba eine der führenden Direktbanken in Deutschland geformt und das Firmenkundengeschäft angekurbelt. Seit dem Rücktritt von Commerzbank-CEO Martin Zielke gelte er als potenzieller Nachfolger.Nach Informationen der "WirtschaftsWoche" habe Stefan Wittmann, ver.di-Funktionär und Aufsichtsrat der Commerzbank, nun eine weitere Aufgabe für Boekhout ins Spiel gebracht. Er solle als "Supervorstand" auch noch das Privatkundengeschäft übernehmen. "Herr Boekhout hat bewiesen, dass er die Erträge einer Bank steigern kann, deshalb trauen wir ihm die Zuständigkeit für beide Bereiche zu", so Wittmann.ver.di-Mann Wittmann glaube, dass sein Vorschlag zu weniger Konkurrenz um Kunden innerhalb des Instituts führen würde. Zudem könnte die Commerzbank dadurch den Vorstand verkleinern. "Das wäre eine Möglichkeit, mit der die Bankführung selbst einen Beitrag zur Sanierung leisten könnte", so Wittmann.Michael Mandel, der derzeit die Privatkundensparte führe, gelte als Vertrauter von Zielke und habe lange ein großes Filialnetz propagiert. Das könnte ihm beides nun zum Verhängnis werden. "Der Aufsichtsrat muss überdenken, ob Herr Mandel noch Mitglied des Vorstands bleiben kann", heiße es im Umfeld eines wichtigen Investors. "Er kann nicht Vorstand bleiben", habe ein anderer bedeutender Insider gesagt.Es sei immer noch alles offen bei der Commerzbank. Doch der Aktie schade das nicht, im Gegenteil: Seit CEO Zielke am 3. Juli seinen Rücktritt angeboten habe, habe die Aktie mehr als 14 Prozent zugelegt. Gestern sei schließlich die 200-Tage-Linie bei 4,63 Euro geknackt und somit ein neues Kaufsignal generiert worden. Als nächstes sollten nun die Widerstände bei 4,70 und 4,73 Euro attackiert werden.Die Aktie der Commerzbank ist derzeit eine Spekulation wert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer investiert sei, beachtet den Stopp bei 3,70 Euro. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.