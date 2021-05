Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,592 EUR +2,04% (03.05.2021, 14:38)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,603 EUR +2,04% (03.05.2021, 14:22)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (03.05.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank und Deutsche Börse AG paktieren für Krypto-Handelsplatz - AktiennewsDie zweitgrößte deutsche Bank und der Frankfurter Börsenbetreiber gehen eine Kooperation mit einem Fintech ein, so die Experten von "FONDS professionell".Das Trio wolle illiquide Werte wie Immobilien und Kunstwerke handelbar machen - auf Basis der Blockchain.Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF) würden eine Partnerschaft für eine digitale Handelsplattform eingehen. Dazu würden die beiden klassischen Finanzdienstleister mit dem Fintech 360X kooperieren. Zusammen wollten die Partner Handelsplätze auf Blockchain-Basis entwickeln. Der Technologie lägen auch Kryptowährungen wie Bitcoin zugrunde. Ziel sei, "reale Vermögenswerte" digital investierbar zu machen. Als erster Schritt sei die sogenannte Tokenisierung von Immobilien und Kunst geplant, würden die Unternehmen mitteilen.Die neuen Handelsplattformen sollten es Anlegern ermöglichen, in bislang illiquide Vermögenswerte zu investieren, erläutere Carlo Kölzer, Gründer und Chef von 360X. Für Deutsche Börse AG-Vorstandschef Theo Weimer wiederum erscheine die Entwicklung eines Krypto-Parketts geradezu zwangsläufig. "Ich bin davon überzeugt, dass die Deutsche Börse neue Asset-Klassen erschließen muss. Wir werden in Zukunft eine breite Tokenisierung und Digitalisierung von heute nicht handelbaren Assets sehen", so Weimer.Auch Commerzbank-Vorstandschef Manfred Knof verweise auf ein erhebliches Potenzial. "Wir bringen reale Werte auf digitale Marktplätze und sehen in der Beteiligung mit der Deutschen Börse und 360X das Potenzial, eines dieser digitalen Ökosysteme der Zukunft mitzugestalten." Die zweitgrößte deutsche Bank und der Frankfurter Börsenbetreiber hätten bereits 2019 zusammen eine Pilottransaktion auf Blockchain-Basis gestartet.