Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (23.09.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) versucht mit harten Einschnitten den Befreiungsschlag, so die Experten von " FONDS professionell".Der Konzern wolle Tausende Stellen streichen und die Zahl der Filialen massiv reduzieren, habe das Institut mitgeteilt. Zudem stelle das zweitgrößte deutsche Geldhaus seine profitable polnische Tochter mBank zum Verkauf. Die seit der Finanzkrise nach der Lehman-Pleite teilverstaatlichte Commerzbank ringe schon seit geraumer Zeit mit ihrer chronischen Ertragsschwäche und dem Niedrigzinsumfeld.Über die Einschnitte wolle das Haus im Laufe der nächsten Tage beraten. Entscheidungen sollten Ende der Woche fallen. "Vorstand und Aufsichtsrat haben noch zu keinem Punkt des Strategieprogramms eine Entscheidung getroffen", habe das Institut eingeschränkt, habe jedoch zugleich betont: "Ein weiterer konzernweiter Stellenabbau ist leider unvermeidbar." Am Mittwoch und Donnerstag (25./26.9.) würden Vorstand und Aufsichtsrat über die Pläne beraten, am Freitag (27.9.) wolle Vorstandschef Martin Zielke die Ergebnisse vorstellen.Konkret sehe der Plan von Vorstandschef Martin Zielke vor, dass zusätzlich zu den bislang angekündigten Streichungen weitere 4.300 Vollzeitstellen wegfallen würden. Zugleich sollten aber in strategischen Bereichen wie Vertrieb, IT und Regulatorik 2.000 Stellen geschaffen werden. Somit bleibe nach den neuen Plänen unter dem Strich ein Abbau von rund 2.300 Jobs. Das Haus habe Ende Juni im Konzern noch 40.700 Vollzeitstellen gezählt, die nach den früheren Plänen bis Ende 2020 auf rund 38.000 sinken sollte.Obendrein solle die Zahl der Filialen um 200 auf 800 schrumpfen. Dies komme einem Eingeständnis des Scheiterns gleich: Denn Zielke habe vor zwei Jahren der Konkurrenz noch reichlich selbstbewusst nahegelegt, Standorte dicht zu machen. Die hauseigenen Filialen hätten hingegen wirtschaftlich gearbeitet, habe Zielke damals behauptet. Zudem habe sich das Haus über Filialschließungen bei anderen Instituten mokiert und mit dem Spruch "Wir sind die deutsche Bank, die an Ihrer Seite bleibt" geworben - ein unverhohlener Seitenhieb auf den damaligen Umbau bei der Deutschen Bank.Die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen beziffere die Commerzbank nach derzeitiger Berechnung auf 850 Millionen Euro. Mittelfristig rechne das Geldhaus mit sinkenden Kosten: 2023 sollten diese um rund 600 Millionen Euro unter denen des laufenden Jahres liegen. Zugleich wolle die Bank aber 750 Millionen Euro in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum investieren.Die Direktbank-Tochter Comdirect wiederum wolle sich das Mutterhaus komplett einverleiben. Die Frankfurter würden 82 Prozent an dem Ableger aus Quickborn halten. Da sich durch die fortschreitende Digitalisierung die Geschäftsmodelle der beiden Banken immer stärker angleiche, plane der Vorstand die Verschmelzung der Comdirect auf die Commerzbank, habe der Konzern erklärt. Den Minderheitsaktionären habe die Commerzbank eine Prämie von 25 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs der Comdirect in Aussicht gestellt.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: