Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (19.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit soliden Zahlen der US-Konkurrenten würden deutsche Bankaktien heute im Vormittagshandel mit Kursgewinnen starten. Damit würden sich die Papiere der Deutschen Bank und der Commerzbank positiv vom Gesamtmarkt abheben. Beide Institute würden ihre Zahlen zum ersten Quartal in den kommenden Wochen liefern. Schätzungen würden bereits existieren.Das abgelaufene Quartal sei für US-Banken ein Übergangsquartal gewesen. Morgan Stanley und Goldman Sachs hätten vor allem im Handel mit Anleihen, Währungen und Devisen überzeugt. Der Grund sei die deutlich gestiegene Volatilität aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Auch unter dem Strich hätten alle Wall Street-Banken hier höhere Erlöse eingefahren als erwartet. Das mache Mut, dass die Deutsche Bank am 27. April ebenfalls im Handelsgeschäft überrasche. Derzeit rechne der Konsens mit einem Vorsteuergewinn von 1,59 Milliarden Euro, was in etwa auf dem Niveau der Vorjahreszeitraumes liege.Die Commerzbank nähere sich bei der Bewertung mit einem KGV von 9 für das laufende Jahr immer mehr dem Schnitt der Peers von 8 an. Ein Teil davon gehe natürlich auf die Kursverluste im laufenden Jahr, allerdings sei der Schnitt der europäischen Konkurrenten noch stärker abgesackt. Amerikanische Banken würden zudem vormachen, dass man durch steigende Zinsen die Erträge erhöhen könne. Die Commerzbank müsse dabei am 12. Mai liefern, dann würden die Bücher geöffnet. Analysten würden mit einem Vorsteuergewinn von 240 Millionen Euro rechnen. Vor einem Jahr seien es aufgrund der hohen Abschreibungen wegen der Sanierung nur 73 Millionen Euro gewesen.Deutsche Bank und Commerzbank würden heute gegen den Trend steigen, beide Titel stünden vor wichtigen Chartmarken. Die Deutsche Bank sollte wieder über das Niveau von 11 Euro steigen, um ein Signal zu liefern. Die Commerzbank-Notierung sollte den Widerstand um 6,55 Euro knacken.Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot