Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,547 EUR +1,46% (06.09.2021, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,546 EUR +1,76% (06.09.2021, 12:33)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (06.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank schließt Filialen und eröffnet digitale Beratungszentren - AktiennewsDeutschlands zweitgrößte Geschäftsbank schließt hunderte Filialen und setzt stattdessen auf Beratungszentren, so die Experten von FONDS professionell.Die ersten sollten bereits im Oktober eröffnen.Das Filialsterben bei deutschen Geldhäusern bekämen auch Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF)-Mitarbeiter zu spüren. Das Kreditinstitut schließe 340 seiner 790 Filialen, 240 davon noch in diesem Jahr. Stattdessen wolle die Bank ihre Kunden nun anders beraten, nämlich mithilfe digitaler Beratungszentren, würden der "Stern" und das Onlineportal "Finanz-Szene.de" berichten. Schon Mitte Oktober sollten in Berlin, Düsseldorf und Quickborn die ersten Zentren probehalber eröffnen. Quickborn sei der Hauptsitz der Online-Tochter Comdirect.In den Beratungszentren sollten jeweils 50 bis 100 Mitarbeiter angestellt sein. Dabei handele es sich um ausgebildete Bankkaufleute, die zuvor in den Filialen tätig gewesen seien. Mithilfe der Zentren wolle die Commerzbank ihr vollständiges Dienstleistungsangebot, inklusive der Wertpapierberatung und der Baufinanzierung, abdecken. Sollten sich die Pilotzentren bewähren, plane die Commerzbank zahlreiche weitere digitale Beratungszentren. Angedacht seien Standorte in Frankfurt am Main, Hannover, Mannheim, Leipzig/Halle, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, München, Stuttgart, Dresden und Duisburg.Angestoßen habe den radikalen Umbau der seit Januar amtierende Konzernchef Manfred Knof. Zuvor habe die Commerzbank an ihren zahlreichen Filialen festgehalten. Nun solle der Filialabbau bereits im kommenden Jahr abgeschlossen sein. Außerdem solle die Zahl der Vollzeitstellen bis Ende 2024 von derzeit rund 39.500 Mitarbeitern auf 32.000 reduziert werden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: