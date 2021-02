Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,234 EUR -1,76% (22.02.2021, 12:44)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (22.02.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank rechnet mit kapitalem Kundenschwund - AktiennewsDer knallharte Sparkurs der zweitgrößten deutsche Geschäftsbank wird das Geldhaus bis 2024 knapp zwei Millionen Kunden kosten, erwartet das Management, so die Experten von "FONDS professionell".Steigendes Kreditwachstum und mehr Geschäft mit Unternehmens- und Geschäftskunden sollten das Minus ausgleichen.Filialschließungen, Stellenabbau steigende Gebühren: Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) mache seit geraumer Zeit vor allem mit solchen Nachrichten von sich reden. Der Sparkurs von Vorstandschef Manfred Knof werde sich voraussichtlich auch auf die Zahl der Kunden auswirken. Wie die "Welt am Sonntag" berichte, rechne das Management damit, dass knapp zwei Millionen Kunden die Bank bis 2024 verlassen würden.Dabei solle es sich zwar vor allem um Kunden handeln, die ohnehin kaum Erträge bringen würden. Prognosen des Managements zufolge dürfte sich das Minus trotzdem auf rund 300 Millionen Euro summieren. Die verlorenen Einnahmen wolle die Commerzbank durch ein kräftiges Kreditwachstum und mehr Geschäft mit Unternehmens- und Geschäftskunden sowie wohlhabenden Privatkunden kompensieren. Das Geschäft mit Neukunden solle ebenfalls helfen.Prämien für neue Privatkunden wolle das Geldhaus aber nicht mehr ausloben. Zumindest nehme man sich das vor; Knof habe gegenüber der "Welt" betont, dass die Profitabilität im Vordergrund stehen solle. Bestandskunden müssten sich darauf einstellen, dass sie für Konto oder Depot künftig zahlen müssten, wenn sie bestimmte Mindestbedingungen nicht erfüllen würden. "Wir werden mit neuen Preismodellen an den Markt zurückkommen", habe der Vorstandschef angekündigt. Bei der reintegrierten Onlinetocher Comdirect sei es jüngst zu teils kräftigen Gebührenerhöhungen gekommen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,23 EUR -1,69% (22.02.2021, 12:56)