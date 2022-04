Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Commerzbank hätten sich gestern im schwachen Gesamtmarkt gegen den Trend behaupten können. Die Papiere hätten am Ende deutlich im Plus geschlossen. Hintergrund sei ein positiver Analysten-Kommentar, der Mut für das laufende Jahr mache. Unter dem Strich hätten die Experten eine klare Meinung.Die Rivalin Deutsche Bank Research habe das Kursziel für die Aktien der Commerzbank vor Quartalszahlen von 11 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "buy" belassen. Die Resultate der Bank dürften seine Einschätzung eines deutlich verbesserten Zinsüberschusses, robuster Gebühreneinnahmen und einer weiter guten Kostenkontrolle untermauern, habe Analyst Benjamin Goy in einer vorliegenden Studie geschrieben. Auch eine positive Entwicklung der Erträge sollte eine konservative Risikovorsorge erlauben. Wegen der gestiegenen Geschäftsrisiken habe er indes seine Prognosen für die Kapitalkosten angehoben. Die Aktie habe aber immer noch mehr als 50 Prozent Luft nach oben.Bei der Commerzbank dürften gute Einnahmen und die Umsetzung der Kostenziele konservative Risikorückstellungen ermöglichen. Im Januar hätten die Analysten der Deutschen Bank die Einstufung auf "kaufen" erhöht und dies mit dem besseren Trend bei den Einnahmen infolge der Nettozinseinnahmen, der anhaltenden Umsetzung der Kostenziele und den stetig geringen Kreditverlusten sowie der wachsenden Bedeutung von Kapitalausschüttungen begründet. Der Krieg in der Ukraine werde wahrscheinlich in diesem Jahr für einen konservativeren Ansatz bei den Rückstellungen sorgen, doch dürfte er die hohe Qualität der Aktiva nicht fundamental verändern.Die Experten der Deutschen Bank befänden sich in bester Gesellschaft mit dem Konsens. Denn das Ziel liege auf Sicht von zwölf Monaten bei 8,88 Euro, was noch rund 36 Prozent Potenzial biete. Von 27 Analysten rate derzeit nur einer zum Verkauf. Elf würden nun zuschlagen, 15 weitere Experten dabeibleiben.Nach dem gestrigen Kursplus stehe die Notierung nun kurz vor dem GD200 bei 6,52 Euro. Danach lauere der horizontale Widerstand bei 6,55 Euro. Gelinge es in der laufenden Woche diese Hürden zu nehmen, dann wäre das ein klar bullishes Signal.Mit Material von dpa-AFXHinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.