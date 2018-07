ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (19.07.2018/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der chinesische Bankengigant ICBC und die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) arbeiten künftig in zahlreichen Geschäftsfeldern zusammen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kooperation erstrecke sich auf Projekte entlang der neuen Seidenstraße. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Ein entsprechendes Rahmenabkommen (Memorandum of Understanding) sei mit dem fernöstlichen Finanzinstitut bereits geschlossen worden.Dem Bericht zufolge sollten die Projekte in den kommenden fünf Jahren mit fünf Milliarden US-Dollar unterstützt werden. Dabei gehe es nicht nur um Kredite, sondern auch um Projektfinanzierungen, Kapitalmarktgeschäfte und Handelsfinanzierungen. "Wir sind das einzige deutsche Kreditinstitut, das eine solche Vereinbarung mit der ICBC abgeschlossen hat", zitiere die "FAZ" Nikolaus Giesbert, Bereichsvorstand der Commerzbank.Den Plan einer neuen Seidenstraße habe Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Jahr 2013 vorgestellt. Neue Verkehrswege durch mehr als 70 Länder sollten China besser mit dem Rest der Welt - und damit auch Deutschland - verbinden. So werde derzeit etwa die Eisenbahnstrecke von Zhengzhou in Zentralchina über Kasachstan, Russland, Weißrussland und Polen bis zum Hamburger Hafen ausgebaut. Schon heute sei China der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Anders als die Vereinigten Staaten erziele Deutschland mit China sogar einen Handelsüberschuss.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:8,538 EUR +0,06% (19.07.2018, 13:59)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,545 EUR +0,04% (19.07.2018, 14:09)