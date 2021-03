Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (22.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei der Commerzbank sei erneut die Stelle des Aufsichtsratschefs vakant, nachdem Hans-Jörg Vetter Mitte letzter Woche aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt habe. Die Suche nach einem Nachfolger laufe auf Hochtouren. Bis die Stelle wieder besetzt sei, übernehme dessen Stellvertreter Uwe Tschäge im Kontrollgremium interimsmäßig die Leitung. Das könnte heikel werden.Tschäge arbeite seit Jahrzehnten für die Commerzbank und habe dort einst eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht. Als Gewerkschafter sei er dann aber zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden aufgestiegen und habe somit eigentlich die Interessen der Arbeitnehmer vertreten. Nun sei er aber für eine Übergangszeit gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats und zwar ausgerechnet jetzt, wo die Commerzbank 10.000 Stellen abbauen wolle.Formal überwache der Aufsichtsrat und somit auch Tschäge den Vorstand der Commerzbank. Tschäge sei also Vorgesetzter von CEO Manfred Knof. Gleichzeitig müsse er als Betriebsratschef den Abbau der 10.000 Jobs für die Gewerkschaft mit dem Management verhandeln. Sicher keine leichte Aufgabe.CEO Knof habe bis zur Hauptversammlung am 5. Mai eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmervertretern zum Stellenabbau präsentieren wollen. Nun drohe jedoch die Zeit davonzulaufen. Knof und Tschäge sollten sich schätzen, berichte das "Handelsblatt" mit Hinweis auf Insider. Auch Tschäge solle eine schnelle Lösung anstreben, um Klarheit für die Arbeitnehmer zu haben. Allerdings wolle er betriebsbedingte Kündigungen möglichst vermeiden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link