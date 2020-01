Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,58 EUR -3,76% (06.01.2020, 11:55)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,599 EUR -3,30% (06.01.2020, 11:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.01.2020/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank kann comdirect bank schlucken - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hat mehr als 90 Prozent der comdirect bank-Aktien in ihren Besitz gebracht, so die Experten von "FONDS professionell".Damit sei der Weg für die Integration der Online-Tochter nach einem ersten gescheiterten Versuch nun frei.Beim zweiten Versuch habe es geklappt: Die zweitgrößte deutsche Geschäftsbank könne ihre Online-Tochter comdirect bank komplett übernehmen. Wie Reuters berichte, habe das Geldhaus Ende vergangener Woche das comdirect bank-Aktienpaket des Hedgefonds Petrus Advisers gekauft und halte nun mehr als 90 Prozent der Anteile an der Direktbank. Die Commerzbank könne jetzt die restlichen Aktionäre mit einer Barabfindung aus dem Unternehmen drängen - im Fachjargon spreche man von einem "Squeeze-out".Ein erster Übernahmeversuch Anfang Dezember sei gescheitert. Die Commerzbank habe 11,44 Euro je Aktie geboten. Das sei insbesondere Petrus Advisers zu wenig gewesen: Der widerspenstige Investor habe sogar noch einmal nachgelegt und seinen comdirect bank-Anteil auf 7,5 Prozent aufgestockt. Zu welchem Preis er sein Aktienpaket nun doch noch verkauft habe, sei nicht bekannt. Die beiden beteiligten Parteien hätten Stillschweigen vereinbart.Online- und Smartphone-Banking sollten wachsenIm Zuge ihrer Neuausrichtung wolle die Commerzbank 4.300 Stellen streichen. Davon würden auch Arbeitsplätze bei der comdirect bank betroffen sein. In welchem Umfang die Direktbank mit Sitz in Quickborn Ziel von Stellenstreichungen sein werde, sei noch offen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: