Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (21.05.2021/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Deutschlands zweitgrößtes Bankinstitut präsentierte zu Wochenbeginn seine aktuellen Quartalszahlen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF).Dabei habe die Commerzbank für eine positive Überraschung gesorgt, da es der Bank gelungen sei, in nahezu allen Bereichen seine Ergebnisse zu verbessern. Der eingeleitete Sparkurs des Vorstands um CEO Manfred Knof, welcher eine starke Reduzierung der Filialen und Mitarbeiter beinhalte, zeige erstmalig Wirkung. Die Commerzbank versuche weiterhin die eigene Transformation voranzutreiben, um langfristig die Kosten zu senken. Die Ankündigung der Abschaffung des bedingungslos kostenfreien Girokontos dürfte bei betroffenen Kunden allerdings eher auf Ablehnung stoßen.Die aktuellen Quartalszahlen der Commerzbank seien zur Überraschung vieler Analysten deutlich positiver ausgefallen, als ursprünglich erwartet. CEO Manfred Knof habe, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die bislang die Präsentation der Quartalszahlen überwiegend der Finanzchefin überlassen hätten, selbst einen Teil der Vorstellung übernommen und den Analysten und Journalisten erläutert, wie er beim Radikalumbau der Bank vorankommen wolle.Die Zahlen der Commerzbank hätten sich durchaus sehen lassen können, denn die Erträge im ersten Quartal 2021 hätten von EUR 1,85 Mrd. im Vorjahr auf EUR 2,49 Mrd. Euro gesteigert werden können, was einem Zuwachs von 35% entspreche. Das Operative Ergebnis, welches zuvor noch im negativen Bereich gelegen habe, sei auf EUR 538 Mio. angestiegen. Insgesamt habe die Commerzbank im ersten Quartal einen Konzerngewinn von EUR 133 Mio. erreicht, was gerade bei den hohen Restrukturierungsaufwendungen von EUR 465 Mio. ein durchaus beachtliches Ergebnis darstelle.Entsprechend positiv hätten Finanzchefin Bettina Orlopp und CEO Manfred Knof die aktuelle Entwicklung ihres Hauses bewertet. Zudem hätten sich die Protagonisten durch die aktuellen Quartalszahlen in ihrem Vorhaben bestärk gesehen, die eingeleitete Transformation "Strategie 2024" auch zukünftig fortführen zu können. Darüber hinaus sei nach gutem Jahresstart der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben worden.Des Weiteren sei der harte Sparkurs des seit Anfang 2021 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Knof ausschlaggebend für den jüngst erzielten Erfolg. Die Devise des aktuellen Commerzbank-Chefs laute allen voran sparen. Besonderes Einsparpotenzial sehe der Konzernlenker im Bereich der Personalkosten. Der Abbau mehrerer tausend Stellen sei deshalb geplant. Insgesamt solle bis Ende 2024 konzernweit die Zahl der Vollzeitstellen von knapp 40.000 auf 32.000 reduziert werden. Zudem solle auch das Filialnetz der Commerzbank in Deutschland nahezu halbiert werden. Bereits Anfang Mai sei mit den Arbeitnehmergremien eine Einigung zum Rahmen des Stellenabbaus erzielt worden. Den Abbau wolle die Commerzbank vor allem über Altersregelungen wie Altersteilzeit oder Vorruhestand umsetzen. Im Zuge dessen sei die Vorruhestandsregelung auf sieben Jahre ausgeweitet und Aufhebungsverträge sowie die Unterstützung von Mitarbeitern mit Perspektiven innerhalb und außerhalb der Bank vereinbart worden.Für die Umsetzung dieser Restrukturierungsmaßnahmen rechne die Bank nach eigenen Angaben mit Aufwendungen von mehr EUR 2 Mrd., wobei knapp die Hälfte dieser Kosten bereits in den vergangenen beiden Geschäftsjahren aufgewendet worden sei. Auch im Bereich der Girokonten sollten Kosten gesenkt werden. So sei das bedingungslos kostenfreie Girokonto bereits abgeschafft worden. Kunden, die vor Oktober 2020 ein kostenloses Girokonto bei der Commerzbank eröffnet hätten, würden nun zur Kasse gebeten und sollten ab Juli eine Gebühr von EUR 4,90 pro Monat bezahlen.Die Aktie der Commerzbank werde aktuell bei EUR 6,514 (18.05.2021) gehandelt, was gleichzeitig dem Jahreshoch entspreche. Das Jahrestief sei bei EUR 3,117 (18.05.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden sieben Analysten die Aktie auf "buy", 15 auf "hold" und sechs auf "sell" setzen. (Analyse vom 19.05.2021)