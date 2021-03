Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die deutschen Aktienmärkte hätten gestern eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem es zuletzt zügig nach oben gegangen sei. Besonders getroffen habe es dabei Finanztitel. Seit Jahresbeginn gehöre der europäische Bankenindex EURO STOXX Banks zu den besten Performern unter den Einzelbranchen. Die Commerzbank sei aber schon länger hinter dem Trend zurückgeblieben. Nach einem negativen Analystenkommentar von Barclays von gestern würden weitere Probleme drohen.Immer mehr in den Fokus rücke die insolvente Greensill Bank. Ein Verkauf des Finanzinstitutes sei offenbar gescheitert. Die Sparer, deren Geld bei dem Finanzinstitut gelegen habe, würden nun auf eine Entschädigung aus dem Einlagensicherungsfonds hoffen. Bei Greensill gehe es um rund 3 Mrd. Euro Kontoguthaben, die nun im Feuer stünden. Sparer würden wohl anteilig ihr Geld aus dem Einlagensicherungsfonds, der durch alle deutschen Banken gefüllt werde, zurückbekommen. Nach Informationen aus Bankkreisen würden davon 200 bis 300 Mio. Euro jeweils auf die Commerzbank und die Deutsche Bank entfallen, so das "Manager-Magazin".Wie viel die Banken in den Sicherungsfonds nachschießen oder zusätzlich einzahlen müssten, sei noch unklar. Allerdings könnte es teuer werden für die Commerzbank. Denkbar sei aber auch, dass der Staat dem Fonds einen Kredit oder eine Geldspritze gebe. Nachdem die Commerzabnk-Aktie sich wieder deutlich vom Jahreshoch bei 5,80 Euro entfernt habe, sollten Neueinsteiger abwarten. Wer investiert sei, halte dem Papier die Treue, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link