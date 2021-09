Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (06.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank befinde sich in der größten Sanierung seit Jahren, vor allem die Kosten sollten sinken. Bis 2024 habe sich die Bank Zeit gegeben, mehrere tausend Stellen sollten dabei auch in Deutschland wegfallen. Bisher habe es so ausgesehen, als ob man mit den Gewerkschaften an einem Strang ziehe. Doch nun würden womöglich sogar Warnstreiks drohen.Die Welt verändere sich und gerade für die Commerzbank werde Digitalisierung immer wichtiger. Der Abbau der Hälfte aller Filialen in Deutschland solle Kunden aber nicht auf sich gestellt zurücklassen. Wer sich persönlich beraten lassen möchte, könnte künftig in einem Beratungscenter landen. Laut Medienberichten plane die Commerzbank bis zu 13 Stück in Deutschland aufzubauen.Kundenberater aus zu schließenden Filialen sollten in die Center wechseln, allerdings befürchte die Gewerkschaft Verdi, dass die Commerzbank im Zuge dessen die Arbeitszeitregelungen aufweichen könnte. Das berichte die Börsen-Zeitung. Denn im Gespräch sei auch Samstagsarbeit, aber der Tarifvertrag des Konzerns sehe das nicht vor. Das habe Stefan Wittmann von Verdi der Zeitung gesagt.Deshalb wolle die Gewerkschaft mit dem Management über bessere Konditionen in Tarifverhandlungen sprechen. Im schlimmsten Fall könnte man mit Warnstreiks auftreten, so Wittmann. Sabine Schmittroth, Arbeitsdirektorin der Bank, habe allerdings schon Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Die Commerzbank selbst habe einen Kommentar abgelehnt.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link