Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (29.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank veröffentliche nächsten Donnerstag (4. November) ihre Quartalszahlen. Große Sprünge würden Analysten nicht erwarten. Allerdings könnte es beim Ausblick hinsichtlich der Risikovorsorge und steigender Zinsen positive News geben. Die Schätzungen der Experten für das kommende Jahr könnten außerdem zu negativ sein.Für ein Finanzinstitut, das fast vollständig im Kreditgeschäft engagiert sei, würden wirtschaftliche Verwerfungen wie die Pandemie große Probleme darstellen. Durch dieses Umfeld sei die Commerzbank bisher aber gut gekommen, größere Ausfälle bei Darlehen habe es nicht gegeben. Auch wenn die Infektionszahlen nun wieder zulegen würden und die Wirtschaft in den Winterquartalen stocken dürfte, seien weiterhin keine größeren Ausfälle in Sicht. Zudem habe der Konzern gut vorgesorgt.Das Management habe bisher ein Risikoergebnis von leicht unter einer Milliarde Euro für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt. Der Konsens rechne aktuell mit 633 Millionen Euro, nächste Woche sollte es dazu mehr Klarheit geben. Für 2022 würden jedoch 694 Millionen erwartet. Da die Wirtschaft in Deutschland - hier mache die Commerzbank den Großteil des Geschäfts - stärker als in diesem Jahr wachsen dürfte, sei das möglicherweise zu hoch gegriffen. Geringere Zuführungen für die Risikovorsorge würden höhere Gewinne bedeuten und sollten den Aktienkurs anschieben.Zudem würden höhere Zinsen, die es dieses Jahr schon in Form steigender Anleiherenditen gebe, bisher nur unzureichend in die Prognosen einfließen. Das Nettozinseinkommen solle 2022 gegenüber diesem Jahr um zwei Prozent zurückgehen. Selbst wenn die EZB die Leitzinsen nicht erhöhen sollte, dürfte die Inflation die Bondrenditen weiter antreiben. Die Commerzbank gehöre in Europa zu den größten Gewinnern bei einem anziehenden Zinsniveau.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von "Der Aktionär".