Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,768 EUR +1,32% (02.06.2021, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,698 EUR +1,52% (01.06.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (02.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe gestern mit 6,70 Euro zum Handelsschluss ein neues Zweijahreshoch markiert. Trotz der Unsicherheiten über möglicherweise zu viel kassierte Kontogebühren in der Branche seien Bankwerte weiter im Aufwind. Neben der allgemeinen Marktentwicklung komme heute eine weitere positive Meldung dazu. Denn der Commerzbank winke ein zusätzlicher Gewinn aus dem IPO einer Beteiligung.Eher unter dem Radar fliege die CommerzVentures, die 2014 als Venture-Capital-Fond des Frankfurter Finanzinstitutes gegründet worden sei und heute Start-ups aus der Fintech- und Insurtechszene aus den USA, Europa und Israel begleite. Anfangsinvestments würden laut CommerzVentures von 2,5 bis 10 Mio. Euro reichen. Nun stehe eine Beteiligung in den USA offenbar kurz vor dem IPO.Nach einer Meldung der "Börsen-Zeitung" strebe das US-Start-up Marqueta demnächst ein Listing an der Technologiebörse NASDAQ an. Marqueta sei ein Kreditkartenanbieter und profitiere aktuell vom vermehrten Einsatz bargeldloser Zahlungsvarianten aufgrund des Coronavirus. Zudem würden immer mehr Kunden im Internet einkaufen, würden aber auch im stationären Handel mit ihren Karten oder Smartphones zahlen.Marqueta plane im Rahmen des Börsengangs 45,4 Mio. Aktien an den Markt zu bringen, die Preisspane liege bei 20 bis 24 USD. Die Commerzbank sei über CommerzVentures bereits seit 2015 an dem Unternehmen beteiligt, in welcher Höhe sei jedoch nicht bekannt. Laut einer Pflichtmitteilung von Marqueta strebe man allerdings eine Bewertung von 12 Mrd. USD beim IPO an, was für die Commerzbank einen satten Gewinn bedeuten könnte.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.