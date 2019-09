Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (16.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Die Aktienexperten von "Der Aktionär" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu meiden.Die zukünftige Ausrichtung der Commerzbank sei weiterhin unklar. Spätestens im Oktober solle das Zukunftskonzept der Bank veröffentlicht werden. Zwar stehe die Commerzbank im Branchenvergleich besser als die Deutsche Bank da. Aber interne Probleme würden den MDAX-Konzern immens belasten.Es müssten Profitabilitätssteigerungen durch Kosteneinsparungen realisiert werden. Entgegen zahlreicher Berichte über bevorstehende Filialschließungen sehe Klaus-Peter-Müller, ehemaliger Chef der Commerzbank, Chancen im dichten Commerzbank-Filialnetz. Dieses habe in den letzten Jahren bedeutend zu Marktanteilsgewinnen beigetragen. Im direkten Vergleich mit der Deutschen Bank weise die Commerzbank rund 400 Filialen weniger auf, allerdings sei die Deutsche Bank auch fast drei Mal so groß gemessen an der Bilanzsumme.Die Commerzbank kämpfe immer noch mit internen Baustellen. Die Bekanntgabe der neuen Strategie lasse zudem weiter auf sich warten. Bis auf den radikalen Stellenabbau würden der gebeutelten Bank im Kampf gegen externe Probleme so weiter die Ideen fehlen.Für Anleger gilt es die Commerzbank-Aktie zu meiden, so die Aktienexperten von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,891 EUR -2,92% (16.09.2019, 16:08)