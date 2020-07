Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,327 EUR +0,63% (31.07.2020, 09:17)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

4,367 EUR +1,44% (31.07.2020, 09:03)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (31.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Genau vier Wochen sei es her, dass Commerzbank-CEO Martin Zielke seinen Rückzug angekündigt habe. Hingeschmissen habe damals auch der Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann. Anders als Zielke, der noch bis Jahresende bleiben könnte, verlasse Schmittmann am Montag, 3. August, das Kontrollgremium. Nach langen Spekulationen sei nun ein Kandidat im Gespräch, der ihn beerben könnte.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte Hans-Jörg Vetter am heutigen Freitag vom Nominierungsausschuss als erster Kandidat für den Vorsitz des Aufsichtsrates vorgeschlagen werden. Das sollten mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet haben. Bei der Aufsichtsratssitzung am Montag, 3. August, könnte Vetter dann ins Amt gehievt werden.Vetter sei in der Bankenbranche kein Unbekannter: Im Gegenteil, er bringe die nötige Erfahrung mit, die das Amt erfordere. Im Krisenjahr 2009 sei er als CEO zur LBBW gekommen. Die Landesbank habe sich mit Derivaten verzockt und gewankt. Vetter saniere den Konzern erfolgreich und habe ihn rasch in die Gewinnzone zurückgeführt. 2016 habe er aufgehört.Für die Commerzbank dränge die Zeit. Denn erst wenn ein neuer Aufsichtsratschef gewählt worden sei, könne sich dieser auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Zwar würde Zielke noch bis Ende des Jahres im Amt bleiben, sofern sich niemand finde. Aber diese Hängepartie sei weder für die Commerzbank-Mitarbeiter noch die Aktionäre gut. Erst, wenn beide Spitzenpositionen besetzt seien, könne ein Sanierungsprogramm angegangen werden.Die Commerzbank-Aktie habe gestern deutlich Federn lassen müssen, was aber vor allem an der Entwicklung des Gesamtmarktes gelegen habe. Werde Vetter am Montag neuer Aufsichtsratschef, könnte die Commerzbank endlich wieder punkten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot