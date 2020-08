Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (05.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus sei bisher gut durch die Corona-Krise gekommen, das würden die Zahlen zum zweiten Quartal nahe legen, die heute veröffentlicht worden seien. Doch Wirecard habe den Plan des Vorstandes, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen einen kleinen Gewinn einzufahren, wohl zunichtegemacht.Die Commerzbank habe im abgelaufenen Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 220 Mio. Euro eingefahren. Es hätte noch deutlich mehr sein können, aber Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite hätten den Gewinn geschmälert. Insgesamt sei die Risikovorsorge von 178 auf nun 469 Mio. Euro gestiegen. Im Analysten-Call habe Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp keinen Namen genannt. Aber nach verschiedenen Medienberichten handele es sich dabei um Wirecard. Die Commerzbank solle mit 200 Mio. Euro an einem Konsortium beteiligt gewesen sein, dass dem nun insolventen Zahlungsdienstleister vor zwei Jahren 1,8 Mrd. Euro geliehen habe. Ein Großteil des Geldes sei wahrscheinlich weg, darauf reagiere die Commerzbank nun.Die Risikovorsorge für Kreditverluste steige nun auf 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro für das Gesamtjahr. Zuletzt sei noch von einer Range von einer bis 1,4 Mrd. Euro die Rede gewesen. Dabei dürfte Wirecard eine Rolle spielen. Die Prognose für 2020 sei nun auch gesenkt worden: Statt einem Gewinn werde vom Vorstand nun ein Verlust erwartet. Analysten würden bis zu 320 Mio. Euro Miese prognostizieren.An anderer Stelle gehe es aber voran: Der ehemalige Chef der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Hans-Jörg Vetter, sei am Montag zum neuen Aufsichtsratschef gewählt und mittlerweile gerichtlich auch in das Gremium bestellt worden. Nachdem Vetter sich einen Überblick verschafft habe, könne er mit der Suche nach einem Nachfolger für CEO Zielke beginnen, der spätestens Ende des Jahres seinen Hut nehme. Zielke habe bereits einen umfassenden Sanierungsplan ausgearbeitet, an den der neue Vorstandsvorsitzende anknüpfen könne.Wirecard habe die Zahlen der Commerzbank im zweiten Quartal stark belastet, aber andere Effekte – z.B. die starke Entwicklung der Online-Tochter comdirect - hätten den Schaden in Grenzen gehalten. Das Risiko sei somit stark reduziert, der Fokus liege auf der Suche nach einem neuen Chef und der anstehenden Sanierung. Anleger sollten darauf achten, dass der Kurs kurzfristig nicht wieder unter die 200-Tage-Linie bei 4,60 Euro rutsche. Sei das der Fall, biete sich aus charttechnischer Sicht auch ein Neueinstieg an. Der Stoppkurs beträgt 4 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link