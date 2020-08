Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (05.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bei der Commerzbank würden sich dieser Tage die Ereignisse überschlagen. Nachdem Hans-Jörg Vetter zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden sei, habe das Geldhaus heute Morgen die Q2-Zahlen präsentiert. Diese könnten sich sehen lassen, unter dem Strich schneide die Commerzbank mit einem Gewinn ab, obwohl eine hohe Einzelbelastung in der Risikovorsorge zu Buche schlage. Der Ausblick sei jedoch gesenkt worden.Die Erträge seien um satte 6,8 Prozent auf 2,27 Mrd. Euro geklettert. Dazu beigetragen hätten hohe Kreditziehungen im Bereich der Unternehmenskunden und ein kräftiger Zuwachs beim Provisionsüberschuss um sieben Prozent dank des starken Wertpapiergeschäfts. Der operative Gewinn habe 205 Mio. Euro erreicht und die Analystenerwartungen deutlich geschlagen (151 Mio.). Unter dem Strich seien immer noch 220 Mio. Euro hängengeblieben im Vergleich zu 279 Mio. vor einem Jahr. Der Konsens habe jedoch nur 95 Mio. Euro erwartet.Neben dem erwähnten starken Wertpapiergeschäft habe auch eine Aufholung bei Bewertungseffekten zum höher als erwarteten Gewinn beigetragen. Zudem habe das Geldhaus die operativen Kosten um 3,3 Prozent gesenkt. Negativ zu Buche habe jedoch eine Risikovorsorge von 469 Mio. Euro geschlagen. Dabei solle ein Einzelfall mit 175 Mio. Euro aufgetreten sein. Wahrscheinlich handle es sich dabei um Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206). Die Commerzbank solle unbestätigten Medienberichten zufolge rund 200 Mio. Euro an Krediten an den insolventen Zahlungsdienstleister vergeben haben.Die Commerzbank habe bisher im laufenden Jahr noch einen Überschuss angestrebt - und dieses Ziel selbst bereits als "sehr ambitioniert" bezeichnet. Nun rücke der Vorstand davon ab. Aufgrund erhöhter Restrukturierungskosten, einer steigenden Risikovorsorge und Ertragsdruck im Firmenkundengeschäft rechne das Finanzinstitut nun mit einem Verlust in 2020.Investierte Anleger sollten auf jeden Fall bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: