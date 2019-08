XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (13.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im gestrigen Intraday-Handel sei die Commerzbank-Aktie auf ein neues Rekordtief gerutscht. Am Ende sei der MDAX-Titel mit 5,04 Euro aus dem Handel gegangen. Doch das sei heute bereits Makulatur, denn der Kursrutsch gehe am Dienstag weiter. Am Vormittag sei das Papier unter die Marke von fünf Euro abgetaucht. Doch warum breche der Finanztitel ausgerechnet jetzt so stark ein?Die Commerzbank gelte als eine der zinssensitivsten Banken in der Eurozone. Sie verfüge über viele Einlagen und sei stark im Kreditgeschäft engagiert. Höhere Zinsen würden dem Geldhaus sehr helfen. Doch die seien in weite Ferne gerückt. Im Gegenteil: EZB-Chef Mario Draghi habe für September eine weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt. Die Zinsen könnten dann von -0,4 auf -0,5 sinken. Alleine im ersten Jahr könnten auf die Commerzbank so zusätzliche Belastungen von 50 Millionen Euro zukommen, so Finanz-Chef Stephan Engels.Das wirke sich natürlich negativ auf den Gewinn aus, der bereits in H1 um eine Viertel auf 391 Millionen Euro eingebrochen sei. Einige Analysten hätten nach den Zahlen ihre Prognosen gesenkt.Problematisch werde es für das Finanzinstitut auch an der Konjunkturfront. Die kühle sich ab und führe in der Folge zu mehr Firmenpleiten und Kreditausfällen. In H1/2019 sei die Risikovorsorge bereits um 60 Prozent auf 256 Millionen Euro gestiegen.Die Probleme für die Commerzbank würden mit der Konjunkturabkühlung noch zunehmen. Die meisten Analysten sähen schwarz für die Zukunft. Statt einer "Nachschärfung" der Strategie im September, muss Commerzbank-CEO Martin Zielke den Befreiungsschlag schaffen, um die Bank wieder in ruhigere Gewässer zu lotsen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: