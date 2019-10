ISIN Commerzbank-Aktie:

Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Vorstand rechtfertigt Radikalumbau - AktiennewsIn einem aktuellen Handelsblatt-Interview hat Michael Mandel die jüngst beschlossenen Sparpläne der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) erklärt, so die Experten von "FONDS professionell".Im Gespräch habe der Privatkundenvorstand des Kreditinstituts vor allem die geplanten Filialschließungen rechtfertigt: "Bei vielen der 200 Filialen, die wir schließen, handelt es sich um Dubletten, bei denen eine andere Zweigstelle fußläufig entfernt ist." Mandel habe betont, dass die Commerzbank weiterhin ein breites Filialnetz brauche, um zu wachsen. Dennoch halte er es im seit Jahren schwierigen Marktumfeld für dringend notwendig, im Privatkundengeschäft 300 Millionen Euro einzusparen.Vergangene Woche habe der Aufsichtsrat der zweitgrößten deutschen Bank den zuvor angekündigten Sparplan des Vorstands genehmigt. Dieser sehe unter anderem vor, 2.300 Stellen zu streichen. Insgesamt wolle die Commerzbank ihre Kosten bis zum Jahr 2023 um 600 Millionen Euro reduzieren. Der Komplettumbau solle das Kredithaus zu einer quasi-mobilen Bank machen, wie Mandel in dem Interview erklärt habe. "Derzeit wächst das mobile Geschäft am stärksten. Deshalb soll das Smartphone in den nächsten vier Jahren zur Filiale in der Hosentasche werden."Strafzinsen für Sparer schließe Mandel klar aus. Negativzinsen in der Baufinanzierung könne sich der Vorstand aber ebenfalls nicht vorstellen. "Wenn wir jetzt anfangen, Kredite zu verschenken, dann sprechen wir bald nicht mehr über Eigenkapitalrenditen von vier Prozent, sondern von Werten deutlich darunter." Eine im europäischen Vergleich eher bescheidene dauerhafte Eigenkapitalrendite von vier Prozent sei eines der Umbauziele. (News vom 02.10.2019)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,062 EUR +0,78% (04.10.2019, 08:53)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,033 EUR -2,02% (02.10.2019, 17:35)