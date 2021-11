Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,70 EUR 0,00% (10.11.2021, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,70 EUR -1,60% (09.11.2021)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (10.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Zentralbank kassiere seit 2014 von den Banken auf ihre Einlagen Strafzinsen. Zwar gebe es Zentralbankgeld-Bestände, die nicht negativ verzinst würden, doch die Finanzinstitute würden seit Längerem die Kosten immer stärker an ihre Kunden weiterreichen. Somit würden die Freibeträge für Sparer auch schleichend absinken. Nun gebe es die erste Klage.Die Verbraucherzentrale Hamburg klage gegen die Commerzbank wegen Verwahrentgelten auf Sparbücher. Die Praxis, solche Entgelte für Guthaben zu verlangen, sei aus Sicht der Verbraucherschützer rechtswidrig, wie sie am Dienstag in Hamburg mitgeteilt hätten. Das treffe auch auf das Vorhaben des Frankfurter Bankhauses zu, mit Bestandskunden entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Die Verbraucherschützer hätten beim Landgericht Frankfurt Klage eingereicht. Die Commerzbank habe eine Stellungnahme abgelehnt."Die Kundinnen und Kunden sollen nicht nur keine Zinsen mehr erhalten, sondern darüber hinaus auch noch für das von ihnen gewährte Darlehen zahlen", so Verbraucherschützerin Sandra Klug. Durch diese Regelung werde der Zweck eines Sparvertrages ad absurdum geführt. Die Commerzbank wälze allgemeine Betriebskosten oder sonstige Aufwendungen, die im Interesse des Unternehmens lägen, auf ihre Kundinnen und Kunden ab, ohne dass diese im Gegenzug eine zusätzliche Leistung erhielten.Warum nur die Commerzbank wegen Strafzinsen vor Gericht stehe, sei unbekannt. Denn fast alle Banken würden mittlerweile Verwahrentgelte verlangen. Scheinbar würden die Verbraucherzentralen ein Präzedenzurteil anstreben. Sie seien auch ein immer wichtigerer Bestandteil der Erträge, die Commerzbank bepreise mittlerweile 16 Milliarden Euro an Einlagen. Auch in anderen europäischen Ländern sei das gängige Praxis. Es erscheine unwahrscheinlich, dass Gerichte daran etwas ändern würden.Spekulativ orientierte Anleger setzen weiter auf ein Chartsignal, die Aktie bleibt ein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.