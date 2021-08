Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (16.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Auf den ersten Blick seien die Quartalszahlen der Commerzbank vor rund einer Woche enttäuschend gewesen. Denn der Verlust sei höher ausgefallen als gedacht und die Prognose für das Gesamtjahr bleibe vage. Viele Anleger würden sich fragen, ob der neue CEO Manfred Knof doch nicht die erhoffte Wende bringen könne. Allerdings gebe es auch mehrere positive Aspekte des Zahlenwerks, die Anleger kennen sollten.Mit einem Fehlbetrag von 527 Millionen Euro habe die Commerzbank das abgelaufene Quartal abgeschlossen und damit die Analystenerwartungen verfehlt. Mehrere Sondereffekte wie zusätzliche Rückstellungen oder Abschreibungen auf ein IT-Projekt zur Wertpapierabwicklung hätten den Gewinn negativ beeinflusst. Die Aktie sei abverkauft worden und Anlegern würden sich nun wohl zu recht fragen, ob nicht die Reißleine gezogen werden sollte.Allerdings habe es sich eben um Einmaleffekte gehandelt. Zudem sei Manfred Knof der richtige Mann für die Umsetzung der Strategie. Nach Zahlen habe es gesagt: "Ich werde sicherstellen, dass alle Hürden schnellstmöglich aus dem Weg geräumt werden. Wir treiben alle strategischen Initiativen entschlossen voran und sind bereit, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen." Knof wolle bis Ende 2024 weltweit 10.000 Vollzeitstellen streichen und eine Eigenkapitalrendite von sieben Prozent erreichen.Positiv am Zahlenwerk stimme auch die Prognose: So erwarte das Management im laufenden Jahr weniger als eine Milliarde Euro für ausfallgefährdete Kredite zurückstellen zu müssen. 2020 habe die Risikovorsorge noch 1,70 Milliarden Euro betragen. In Q2 seien dieser Rücklage mit 87 Millionen Euro 80 Prozent weniger zugeführt worden. Die harte Kernkapitalquote liege mit 13,4 Prozent zudem 400 Basispunkte über der regulatorischen Mindestanforderung und lasse reichlich Potenzial für den Umbau.Das dürfte allerdings nicht notwendig sein, sofern die weitere Umsetzung des Sparkurses geordnet verlaufe. Komme es zu keinen weiteren Sonderabschreibungen, dann habe der Konzern von den selbst angepeilten zwei Milliarden Umbaukosten in den nächsten Quartalen nur noch 170 Millionen Euro zu schultern. Bleibe die Risikovorsorge in etwa auf dem aktuellen Niveau, dürften die Überschüsse somit höher ausfallen.Die Titel der Commerzbank würden ein heißes Eisen bleiben. Gelinge der Turnaround durch den harten Sparkurs von CEO Manfred Knof, dann würden satte Kursgewinne winken. Nicht vom Tisch sei immer noch eine Übernahme nach dem Abklingen der Pandemie. Denn die Neuordnung des europäischen Bankenmarktes sei in vollem Gange.Investierte sollten den Stopp bei 4,80 Euro beachten. Wer einsteigen möchte, wartet auf das Chartsignal, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link