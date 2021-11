Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (05.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe gestern überraschend gute Q3-Zahlen vorgelegt, der Kurs sei im Tagesverlauf um fast sieben Prozent gestiegen. Am Ende habe die Aktie 1,5 Prozent höher geschlossen, viele Anleger dürften Kasse gemacht haben. CEO Manfred Knof habe mit dem Zahlenwerk indes bewiesen, dass er der richtige Mann für den Knochenjob bei dem Geldhaus sei. Für die Aktie hätten sich die Perspektiven aufgehellt.Die wichtigste Nachricht für Aktionäre der Commerzbank sei definitiv die Prognoseerhöhung gewesen. "Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut", habe Konzernchef Manfred Knof dazu am Donnerstag gesagt. "Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Umbaukosten daher mit einem positiven Konzernergebnis." Bisher seien schwarze Zahlen nur beim operativen Ergebnis in Aussicht gestellt worden.Überraschend gut sei es auch bei den Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite gelaufen: Statt der erwarteten 86 Millionen Euro seien im dritten Quartal nur noch 22 Millionen Euro extra gebucht worden. Auf Sicht der ersten neun Monate des laufenden Jahres habe sich die Risikovorsorge nur auf 257 Millionen Euro summiert. Bisher seien bis zu eine Milliarde für 2021 veranschlagt worden - nun sollten es weniger als 700 Millionen Euro sein. Bleibe die Commerzbank ebenfalls deutlich unter diesem Wert, könnte der Jahresgewinn überraschend hoch ausfallen.Wichtig für die weitere Entwicklung seien auch die positiven Vorzeichen bei Erträgen und Kosten. Auf Neun-Monats-Sicht hätten die Erträge um 3,3 Prozent auf 6,40 Milliarden Euro zugelegt, die Kosten seien um zwei Prozent auf 5,10 Milliarden Euro gesunken. Für einen Konzern wie die Commerzbank, der jahrelang die Umbauziele verfehlt und dies oft mit Sondereffekten zu begründen versucht habe, sei das eine gute Leistung.Mit einer harten Kernkapitalquote von 13,5 Prozent liege das Finanzinstitut ebenfalls über den Konsenserwartungen. Die Belastungen des Umbaus seien so gut wie verbucht und auf die Eigenkapitalausstattung dürften sie keine großen Effekte mehr haben. Somit rücke das Thema Dividenden wieder in den Fokus. Das Management halte sich hier aber weiter zurück und wolle die Entwicklung im Jahr 2022 abwarten.Mutige kaufen nun ein paar Anteile als spekulative Depotbeimischung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer auf eine baldige Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen gehofft habe, werde jedoch enttäuscht. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: