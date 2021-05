Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (31.05.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Commerzbank sei mit Deutsche Börse und dem Fintech 360X eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung digitaler Marktplätze auf Blockchain-Basis eingegangen. Die Plattformen sollten Investoren ermöglichen, in bislang illiquide, aber reale Vermögenswerte wie z.B. Kunstobjekte oder Immobilien zu investieren. Diese sollten über Tokenisierung und Fraktionalisierung investier- und handelbar gemacht und auf Blockchain-Basis abgebildet werden. Des Weiteren habe Commerzbank zusammen mit Evonik und BASF erstmals seine cloudbasierte Blockchain-Plattform getestet, über die Bestell- und Zahlungsvorgänge komplett automatisiert abgewickelt werden könnten.Commerzbank sei der Net-Zero Banking Alliance von UNEP FI, der Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, beigetreten. Damit verpflichte sich Commerzbank, den CO2-Ausstoß bestmöglich zu reduzieren. Ziel sei eine auf netto null reduzierte CO2-Bilanz des gesamten Kredit- und Investmentportfolios der Bank bis spätestens 2050.Im Auftaktquartal 2021 habe Commerzbank vor allem von geringeren Vorsorgen für drohende Kreditausfälle und positiven Steuereffekten profitiert. Hervor habe insbesondere auch das im Zuge der freundlichen Finanzmarktentwicklung robuste Provisionsergebnis gestochen. Das starke Wertpapiergeschäft habe negative Effekte aus dem Zinsumfeld weitgehend ausgleichen können. In puncto Restrukturierung seien weitere Fortschritte erzielt worden. So habe sich das Management mit Arbeitnehmergremien auf den Stellenabbau geeinigt.Des Weiteren sei man im Kapitalmarktgeschäft eine Kooperation mit der deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF eingegangen, mit der man künftig im Brokerage-Bereich, aber auch im Aktienresearch zusammenarbeiten wolle. Die Restrukturierung komme zwar etwas teurer als gedacht, dafür könne diese auf der Ergebnisseite alsbald abgehakt werden. Aufgrund der Beständigkeit von Konzernumbaumaßnahmen schreibe der Analyst diesem Kostenblock bei Commerzbankallerdings nicht mehr den Charakter von Sondereffekten zu, weshalb er einen gewissen systematischen Bewertungsabschlag für gerechtfertigt halte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.