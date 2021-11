Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,105 EUR -0,46% (18.11.2021, 09:34)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,10 EUR -0,46% (18.11.2021, 09:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (18.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach dem starken Wochenauftakt habe die Commerzbank-Aktie am Mittwoch positiv auf die Aussagen von CEO Manfred Knof über den voranschreitenden Konzernumbau reagiert. Zudem treibe das positive Momentum nach dem jüngsten Ausbruch weiter an. Das müssten Anleger jetzt im Blick haben.Die technische Lage bei der Commerzbank-Aktie sehe momentan gut aus. Auf den Ausbruch über die massive Widerstandszone zwischen 5,97 und 6,08 Euro sei Ende Oktober ein Golden Cross gefolgt (GD50 kreuze GD200 von unten nach oben). Im Zuge dieses starken Kaufsignals sei der Titel über die Hürde am Zwischenhoch bei 6,43 Euro gesprungen.Während der darauffolgenden dynamischen Aufwärtsbewegung habe das positive Momentum zugenommen, sodass ebenfalls der Widerstand am Doppel-Top bei rund 6,85 Euro geknackt worden sei. Zwar sei ein Test des Ausbruchsniveaus aufgrund der stark überkauften Indikatorwerte möglich. Solange der Bereich um 6,85 Euro aber halte, sei mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Die zunehmende Aufwärtstrendstärke sowie das hohe Momentum würden ebenfalls dafür sprechen.Die letzte Trading-Chance zur Commerzbank sei angelaufen. Die technische Verfassung der Aktie sei nach wie vor gut. Trader halten an ihrer Position fest, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Bis zum Kursziel seien mit dem empfohlenen Schein noch immer knapp 40 Prozent Gewinn möglich. (Analyse vom 18.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.