Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Streit um die Strategie der Commerzbank gehe in die nächste Runde. Kampflos wolle die Bank dem Großaktionär Cerberus keine zwei Sitze im Aufsichtsrat überlassen, so Medienberichte. Derweil scheine die Kritik an der Ausrichtung der Commerzbank aber zu fruchten.Der Chefaufseher der Commerzbank, Stefan Schmittmann, solle Cerberus Forderung nach zwei Sitzen im Kontrollgremium zurückgewiesen haben, so die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach gebe es keine freien Sitze, so Schmittmann. Die Notwendigkeit eines Umbaus sehe man nicht.Der Finanzinvestor Cerberus reagiere gelassen. Derzeit würden die Amerikaner knapp fünf Prozent an der Bank halten und seien nach dem Bund neben BlackRock der zweitgrößte Aktionär. Seit dem Einstieg vor knapp zwei Jahren habe die Position indes rund 60 Prozent an Wert verloren. Nun fordere Cerberus mehr Einsparungen und eine andere Strategie."Da wir die Commerzbank und die beteiligten Personen kennen, haben wir diese Antwort erwartet", habe eine Cerberus nahe stehende Person gesagt, so das "Manager Magazin". "Die nächsten Schritte werden folgen." Kürzlich habe der Investor verlauten lassen, dass man überzeugt sei, auch andere Aktionäre würden die Bemühungen unterstützen, Veränderungen herbeizuführen.Stefan Wittmann, der im Aufsichtsrat die Arbeitnehmer der Commerzbank vertrete, habe heute Kritik an den Forderungen von Cerberus geäußert. Er habe aber auch gesagt, dass die Bank beim Umbau nachlegen werde. Im August solle zusammen mit den Zahlen zum zweiten Quartal ein Update gegeben werden. Erwartet würden weitere Sparmaßnahmen. Wittmann habe gegenüber "Reuters" gesagt, dass wesentlich mehr Filialen geschlossen werden sollten. Zudem könnten auch mehr Jobs als angekündigt wegfallen.Der Vorstand sollte die Chance nutzen und im August endlich eine glaubwürdige Sanierung einleiten. Anleger sollten davon profitieren können. Der Stopp liege bei 3,50 Euro.Wer investiert ist, bleibt dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.