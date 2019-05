XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,579 EUR -1,41% (28.05.2019, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,585 EUR -1,45% (28.05.2019, 16:12)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (28.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank setze ihre Talfahrt unvermindert fort. Mit einem Abschlag von knapp 1,5 Prozent gehöre sie am Dienstagnachmittag erneut zu den größten Verlierern im MDAX. Über die Hälfte der zwischenzeitlichen Kursgewinne seit Jahresanfang hätten sich wieder in Luft aufgelöst. Sollten investierte Anleger jetzt die Reißleine ziehen?Acht Verlusttage in Folge würden inzwischen deutliche Spuren am Commerzbank-Chart hinterlassen. Seit die Aktie Mitte April bei 8,26 Euro ihr bisheriges Jahreshoch erreicht habe, sei es wieder um über 20 Prozent nach unten gegangen. Dabei seien in der Vorwoche auch der seit Jahreswechsel gültige Aufwärtstrend und die charttechnische Unterstützung im Bereich der 7-Euro-Marke gerissen worden.Mit über 30 Prozent Kursplus seit Jahresanfang habe die CoBa den Branchenindex Stoxx Europe 600 Banks bis vor Kurzem noch als Top-Performer angeführt. Nun sei der Vorsprung auf rund 14 Prozent abgeschmolzen. Einziger Trost: Das genüge immer noch für einen Rang in den Top 5 des 47 Werte starken Branchenindex. Rivale Deutsche Bank stehe mit minus neun Prozent noch wesentlich schwächer da.Gespräche über eine Fusion mit der Deutschen Bank sowie Spekulationen auf Übernahmeangebote von europäischen Konkurrenten wie ING oder Unicredit hätten die Erholung der CoBa-Aktie zwischenzeitlich befeuert. Kurz- und mittelfristig scheine jedoch beides vom Tisch. Die Gespräche mit der Deutschen Bank seien Ende April ergebnislos abgebrochen worden und Rivale ING habe nach Aussage von Commerzbank-CEO Martin Zielke bislang keine "keine konkreten Angebote zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Zusammenschluss" gemacht."Der Aktionär" hält jedoch vorerst an der Trading-Position fest und spekuliert auf eine baldige Bodenbildung. Investierte Anleger sollten jedoch den Stoppkurs im Bereich von 6,00 Euro im Auge behalten - darunter würden neue Tiefs drohen. (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: