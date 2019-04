ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (23.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Diese Woche werde es eine Aussage der Deutschen Bank geben, ob mit der Commerzbank weiterverhandelt werde oder nicht. Spätestens am Freitag, wenn die Q1-Zahlen anstünden, sei es soweit. Der Aktienexperte verweise aber auf einen großen Widerstand im Aufsichtsrat der Deutschen Bank. Etliche Großaktionäre wie das Emirat Quatar, BlackRock und die HNA Group seien gegen den Zusammenschluss. Es gebe auch immer mehr Bedenken seitens der Firmenkunden.Vonseiten der Bankenaufsicht heiße es dagegen, dass man den Badwill von rund 20 Mrd. Euro der Commerzbank als Eigenkapital der Deutschen Bank anerkennen wolle. Der Badwill sei die Differenz zwischen bilanziellem Eigenkapital und dem Kaufpreis, der nahe am niedrigeren Börsenkurs liegen dürfte.Die Commerzbank-Spekulation läuft weiter, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,938 EUR -2,33% (23.04.2019, 11:22)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,955 EUR -2,03% (23.04.2019, 11:38)