Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (25.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sorgen um die Konjunktur würden den gesamten europäischen Banken-Sektor belasten. Finanz-Aktien würden sich schwächer als der ohnehin schwache Gesamtmarkt präsentieren. Die Aussicht auf steigende Zinsen werde durch gleichzeitig steigende Rezessionssorgen überkompensiert. Die Commerzbank-Aktie gehöre am Montag-Mittag zu den schwächsten Werten im MDAX Dabei habe sich das Ifo-Geschäftsklima überraschend aufgehellt. Der ifo-Index sei gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 91,8 Zähler gestiegen, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut mitgeteilt habe. Analysten hätten dagegen im Schnitt mit einer Eintrübung auf 89,0 Punkte gerechnet. Im März sei Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer wegen des Einmarschs Russlands in die Ukraine eingebrochen.Die Bundesregierung hingegen wolle angesichts der Folgen des Ukraine-Kriegs ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr deutlich senken. Erwartet werde 2022 nur noch ein Wachstum von 2,2 Prozent, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfahren habe. Damit seien Medienberichte bestätigt worden. Im Januar habe die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 3,6 Prozent gerechnet. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stelle die neue Prognose am Mittwoch in der Frühjahrsprojektion vor.Die Bundesbank habe jüngst bereits vor einer Rezession gewarnt. So könne die Wirtschaft im Falle einer Eskalation (mit vollständigem Einfuhrstopp russischer Energie) des Konflikts mit Moskau das deutsche BIP in diesem Jahr um zwei Prozent einbrechen. In dem Fall würden auch höhere Zinsen den Banken nicht helfen, da das Kreditvolumen deutlich zurückgehen würde und zudem das Risiko notleidender Kredite immens stiegen würde.Die Commerzbank-Aktie verliere zu Wochenbeginn über vier Prozent auf 6,50 Euro und kämpfe dabei mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt beim MDAX-Wert weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. Stopp-Kurs: 5,10 Euro. (Analyse vom 25.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.