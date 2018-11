Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,703 EUR +4,07% (08.11.2018, 11:46)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,704 EUR +2,88% (08.11.2018, 11:57)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (08.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während sich das operative Ergebnis fast halbiert habe, habe die Commerzbank die Erträge leicht steigern können. Insgesamt hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen werden können. Das Wertpapier reagiere freundlich.Im abgelaufenen Quartal habe die Bank die um Sondereffekte bereinigten Erträge auf 2,18 Mrd. Euro leicht steigern können. Analysten hätten im Vorfeld Erträge in Höhe von 2,16 Mrd. Euro erwartet. Beim operativen Ergebnis hätten die Frankfurter jedoch einen herben Rückgang in den Büchern verzeichnen können.Die Commerzbank habe in Q3 demnach nur 331 Mio. Euro verdient (Vorjahreszeitraum: 502 Mio. Euro). Unter dem Strich seien der Bank 218 Mio. Euro geblieben, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang von 53% bedeute. Hier hätten die Frankfurter die Analystenerwartungen ebenfalls leicht übertreffen können, die Experten hätten mit einem Überschuss von 211 Mio. Euro gerechnet.Gründe für diesen Rückgang seien bei Sondereffekten des dritten Quartals 2017 zu finden. Diese hätten im letzten Jahr die Erträge unter anderem durch eine Joint-Venture Auflösung mit der französischen BNP Paribas sowie den Verkauf des Frankfurter Commerzbank-Towers aufgebläht.Bei der Umsetzung der Strategie Commerzbank 4.0 komme die Bank weiter voran. Im letzten Quartal hätten im Segment Privat- und Unternehmerkunden Deutschland 117.000 neue Kunden hinzugewonnen werden können. Im Segment Firmenkunden sei die Anzahl an Kunden ebenfalls leicht gestiegen. Das wichtige Firmenkundengeschäft bleibe aber das Sorgenkind. Der starke Margendruck und der intensive Wettbewerb würden weiter auf den Erträgen lasten, die in Q3 um 5% auf 918 Mio. Euro geschrumpft seien. Beim Volumen der verwalteten Kundengelder (Assets under Control) habe die Bank indes um 7,8% wachsen können.Die soliden Zahlen der Commerzbank würden vom Gesamtmarkt positiv aufgefasst. Im frühen Handel sei die Aktie gestiegen."Der Aktionär" traut weiterhin der Commerzbank am ehesten weitere Kurssteigerungen zu, so Matthias J. Kapfer. Auch charttechnisch habe sich das Bild letztlich aufgellt. Die Unterstützungszone im Bereich 8,00 Euro habe gehalten. (Analyse vom 08.11.2018)