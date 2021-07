XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,525 EUR +1,41% (26.07.2021, 17:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (27.07.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank mit Re-Breakversuch - ChartanalyseDie Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) geriet nach Anlauf auf den Widerstandsbereich bei 6,83 EUR in den letzten Wochen in eine starke Verkaufsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Angekommen an der Aufwärtstrendlinie bemühe sich der Anteilsschein um eine Stabilisierung. Der EMA200 habe als gebrochen gegolten, ehe es im gestrigen Handel zu einem Re-Breakversuch gekommen sei.Könne nun der direkte Anschluss an die gestrigen Käufe gesucht werden, gelte der übergeordnete Aufwärtstrend als zunächst verteidigt. Mit einer erfolgreichen Rückeroberung des EMA200 dürfte es daher zu einer kurzfristigen Erholungsbewegung kommen. Die Ziele hierbei würden 5,74 EUR und 5,96 EUR liegen. Setze der Anteilsschein alternativ nochmals zurück, gelte dieses Szenario bis zu Kursen bei 5,25 EUR als intakt. Würden sich einsetzende Verluste allerdings darüber hinaus ziehen, müsse ab einem Tagesschlusskurs unter 5,25 EUR ein Rückfall auf 4,97 EUR einkalkuliert werden. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,453 EUR -0,53% (27.07.2021, 08:37