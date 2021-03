Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,34 EUR -1,15% (19.03.2021, 13:19)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,352 EUR -2,44% (19.03.2021, 13:05)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (19.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe seit der Finanzkrise den deutschen Staat mit im Boot. Die Bundesrepublik Deutschland sei mit rund 15% seitdem der größte Aktionär. Bis zum vergangenen Jahr habe man sich allerdings aus allen Angelegenheiten herausgehalten, während das Finanzinstitut immer weiter abgerutscht sei. Im August sei mit Hans-Jörg Vetter ein neuer Aufsichtsratschef mutmaßlich durch Vermittlung des Bundes installiert worden. Nach dem Rücktritt von Vetter sei die Position nun wieder vakant und der Bund habe schon einen Nachfolger auserkoren.Wie gestern berichtet, könnte Andreas Schmitz, der bereits im Aufsichtsrat der Commerzbank sitze, den Chefposten im Kontrollgremium einnehmen. Laut Medienberichten habe der ehemalige Aufsichtsratschef der HSBC Trinkhaus & Burkhardt reale Chancen. Erfahrung bringe er zudem reichlich mit, v.a. auf dem deutschen Markt. Nun funke jedoch der Bund als Ankeraktionär dazwischen und präsentiere zwei eigene Kandidaten.Nach Informationen des Handelsblatts schlage das Bundesfinanzministerium den Chef der staatseigenen Förderbank KfW, Günther Bräunig, und seine Vorstandskollegin Ingrid Hengster vor. Laut Insidern würden sie neben Schmitz als engere Kandidaten gelten. Hengster habe bereits von 1986 bis 1995 für die Commerzbank gearbeitet und danach bei internationalen Adressen wie UBS, Credit Suisse oder ABN Amro. Bräunig trete demnächst als KfW-Chef ab und habe sich offenbar in den Ruhestand verabschieden wollen.Offenbar solle es keine Übergangslösung für den Posten des Aufsichtsratschefs geben. Somit würden Schmitz und Hengster als die Favoriten gelten. Eine Entscheidung werde bald erwartet, denn die Zeit dränge. Wie sich der Finanzinvestor Cerberus, der rund 5% der Commerzbank-Anteile halte, positioniere, sei noch unklar. Im Extremfall könnte ein eigener Kandidat des US-Finanzinvestors bei der Hauptversammlung am 5. Mai antreten. Dann käme es zu einer Kampfabstimmung. Alle anderen Beteiligten wollten das verhindern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link