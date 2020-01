Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (22.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank befinde sich in schwierigem Fahrwasser. Seit letztem Jahr laufe das aktuelle Umbauprogramm und die Zukunft sei ungewiss. Neuigkeiten gebe es zum Verkauf der polnischen Tochter mBank. Nachdem sich laut der Nachrichtenagentur Bloomberg bereits letzte Woche die österreichische Erste Group von einem Gebot an der mBank distanziert habe, gebe es laut der "Börsen-Zeitung" andere Interessenten. Demnach hätten die polnische Pekao Bank und Apollo Global Management in der ersten Runde Gebote abgegeben.Während es sich bei Apollo um ein US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen handele, stehe hinter Pekao als größter Aktionär der polnische Versicherer PZU. Bereits früh habe PZU Interesse an der mBank bekundet. Das würde ins Bild des polnischen Finanzsektors der vergangenen Jahre passen. Denn es lasse sich eine klare Tendenz zu mehr staatlichem Einfluss erkennen.Wie sich das auf den Kaufpreis für die mBank auswirke, sei ungewiss. Die Commerbank halte mit knapp 69% die Mehrheit und wolle bis zu 2 Mrd. Euro erlösen. Das Geld solle für den Konzernumbau verwendet werden. Schwierig sei ein Portfolio mit Darlehen in Schweizer Franken. Das könnte den Preis drücken, da die Verwertung umstritten sei. Wenn es schnell gehe, löse sich in den kommenden Wochen die Frage um den Verkauf der mBank auf. Dann sei klar, wie viel Geld die Commerzbank zum Umbau wirklich habe. Möglicherweise müssten dann Ziele angepasst werden.Charttechnisch deute sich bei der Commerzbank-Aktie eine erste Stabilisierung an. Trader könnten auf einen Rebound an der Marke bei 5 Euro und auf anschließende Gewinne bei einem positiven Ausgang des Verkaufs setzen. Alle anderen sollten die Commerzbank-Aktie auch weiterhin meiden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,115 EUR -0,37% (22.01.2020, 12:37)