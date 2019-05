ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (17.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Laut "Handelsblatt" solle es bei der Commerzbank am 21. Mai, einen Tag vor der Hauptversammlung, eine Sondersitzung des Aufsichtsrates geben. Dabei solle der Vorstand darlegen, warum er die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank beendet habe und welche strategischen Pläne nun verfolgt würden. Unabhängig von der gescheiterten Fusion mit der Deutschen Bank, gelte die Commerzbank als Übernahmekandidat. Als mögliche Käufer würden immer wieder die italienische UniCredit und die niederländische ING gehandelt.Die Commerzbank-Aktie habe am Dienstag erneut den seit Jahresanfang intakten Aufwärtstrend bestätigt. Mit ordentlich Schwung sei dann gestern die 200-Tage-Linie bei 7,65 Euro erobert worden. Damibe hat das Papier des Frankfurter Geldhauses ein starkes Kaufsignal geleifert.Seit Jahreswechsel hat die Aktie annähernd 35% Plus eingefahren. Das sei der beste Wert im europäischen Referenzindex. "Der Aktionär" setze weiter auf die Commerzbank-Aktie mit dem Kursziel 10 Euro, so Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,675 EUR -0,78% (17.05.2019, 10:23)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,647 EUR -1,70% (17.05.2019, 10:12)