Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (30.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der MDAX-Titel setze seine Rally auch in der neuen Woche fort. Nachdem die Commerzbank-Aktie innerhalb der letzten drei Wochen beflügelt durch starke Zahlen und Zinsfantasien über 33 Prozent zugelegt habe, starte sie mit einem deutlichen Plus in die Handelswoche. Durch ein neues Kaufsignal sehe nun auch das Chartbild verlockend aus.Für die Commerzbank-Aktie sei es zuletzt wie am Schnürchen gelaufen. Anfang Mai habe sich der Titel an der massiven Unterstützungszone an der 6-Euro-Marke gefangen. Nach einem erfolgreichen Test dieses Bereichs habe er mithilfe des freundlichen Zinsumfelds einen dynamischen Rebound gestartet. Der Sprung über die 50-und die 200-Tage-Linie bei rund 6,60 Euro sowie die Überwindung des Vor-Corona-Hochs bei 6,83 Euro hätten für weitere Impulse gesorgt und die Aufwärtsbewegung beschleunigt.Doch es komme noch besser: Nachdem am letzten Freitag der Ausbruch über die Widerstandszone über 7,73 und 7,97 Euro noch zu scheitern gedroht habe, habe die Aktie am heutigen Montag deutlich über dieser Marke geöffnet und stehe damit in der Kurslücke zwischen 8,26 und 8,58 Euro. Die Chance stehe infolge des jüngsten Kaufsignals gut, dass dieses Gap zügig geschlossen werde. Das nächste Etappenziel liege danach am 52-Wochen-Hoch bei 9,51 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: