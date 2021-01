Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (08.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von 4 auf 5,50 Euro.Das Frankfurter Geldhaus habe angekündigt, dass der aktuell noch bestehende Goodwill i.H.v. ca. 1,5 Mrd. Euro noch im vierte Quartal 2020 vollständig abgeschrieben werde, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Ursächlich würden sich hier verschlechterte Marktparameter, insbesondere mit Blick auf das Zinsniveau der Eurozone und Polen, bemerkbar gemacht, die sich auch negativ auf die Bewertung der latenten aktiven Steuerposition auswirken würden. Die Eigenkapitalquote sei nicht von der avisierten Abschreibung des Goodwills betroffen.Immaterielle Vermögenswerte würden sich gerade in Krisenzeiten immer wieder als sehr flüchtige Assets erweisen und insgesamt würden nur eine geringe Nachhaltigkeit in den Bankbilanzen besitzen. Die vollständige Abschreibung des noch bestehenden Goodwills in den Büchern der Commerzbank habe allerdings weder negative Auswirkungen auf den Cash-Flow noch auf die Kapitalquote der Commerzbank. Hinsichtlich der Risikovorsorge packe das Management die zu erwartenden Corona-bedingten Probleme des neuen Geschäftsjahres 2021 noch in den Jahresabschluss der abgelaufenen Berichtsperiode 2020. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ergebe sich daraus für 2020 eine niedrigere Risikovorsorge als vom Vorstand ursprünglich avisiert. Der Markt warte aber v.a. mit Spannung auf die Bekanntgabe der adjustierten Strategie durch den neuen Vorstandschef Manfred Knof. In der Hoffnung auf einen verschärften Sparkurs habe die Börse der Commerzbank-Aktie bereits zu einer Kurserholung verholfen, weswegen Seufert sein Kursziel anhebe.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Commerzbank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 4 auf 5,50 Euro angehoben. (Analyse vom 08.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Commerzbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,51 EUR -2,75% (08.01.2021, 14:51)