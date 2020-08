Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (14.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bisher seien die deutschen Banken relativ glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Auch die kriselnden Großbanken hätten noch Gewinne oder eine schwarze Null erreichen können. Die faulen Kredite selbst seien bei Deutscher Bank und Commerzbank nicht wesentlich gestiegen, sondern die Vorsorge für die kommenden Quartale. Etliche Experten würden in den nächsten Monaten indes eine größere Krise und eine Welle von Insolvenzen erwarten.So sei die Risikovorsorge der Commerzbank im zweiten Quartal mit 469 Millionen Euro zwar stark angestiegen (Q2/2019: 178 Millionen Euro). Aber alleine 175 Millionen Euro seien auf einen Einzelfall entfallen, bei dem es sich wahrscheinlich um die insolvente Wirecard handle. Die Pleite des Zahlungsdienstleisters habe mit der Corona-Pandemie allerdings nichts zu tun, sondern sei anscheinend auf groß angelegten Betrug zurückzuführen. Corona selbst habe mit 131 Millionen Euro bei der Risikovorsorge zu Buche geschlagen, wobei 84 Millionen Euro vorsorglich zurückgestellt worden seien. Die Quote fauler Kredite an den Gesamtausleihungen bleibe somit unverändert bei niedrigen 0,8 Prozent.Die Deutsche Bank habe im abgelaufenen Quartal ein Risikoergebnis von 761 Millionen Euro aufgewiesen. Dabei sei der Anstieg aber ebenfalls zum Großteil auf Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite in der Zukunft zurückzuführen und nicht auf tatsächliche Ausfälle in den letzten Monaten. Ein Kritikpunkt von Analysten sei hierbei allerdings die im Vergleich zur Konkurrenz geringe Höhe der Rückstellungen im Verhältnis zum gesamten Kreditengagement.Das Finanzinstitut habe mehrfach betont, dass es einen Großteil seiner Geschäfte in Deutschland mache und von den umfangreichen Hilfsmaßnahmen des Staates für die Wirtschaft profitiert habe. Hintergrund dürfte sein, dass Unternehmen bis September nicht mehr anzeigen müssten, wenn sie insolvent seien. Die Koalition in Berlin plane nun, das Moratorium zu verlängern. Uneinigkeit herrsche dabei, ob die Regelung nur bis Jahresende, oder gar bis März 2021 gelten solle.Die Aussetzung des Insolvenzrechts habe die Banken bisher vor größeren Kreditausfällen bewahrt. Je nach Entwicklung der Konjunktur sei es schwer vorstellbar, dass die Politik in Deutschland kurz vor der Wahl im kommenden Jahr eine größere Pleitewelle zulasse. Vielmehr müsse damit gerechnet werden, dass staatliche Unterstützungsleistungen so lange fortgeführt würden, wie notwendig. Deutschland sei mit einer relativ geringen staatlichen Verschuldung in die Pandemie gegangen und habe somit mehr Spielraum als andere Länder."Der Aktionär" hat beide Werte auf seiner Empfehlungsliste. Mutige können ein Engagement wagen, so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.