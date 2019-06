ISIN Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.06.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Erst die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank, dann Berichte über Interesse von ausländischen Konkurrenten: Die Übernahmespekulationen hätten maßgeblich zur zwischenzeitlichen Erholung der Commerzbank-Aktie beigetragen. Zuletzt sei diese Fantasie aber entwichen. Für Interessent UniCredit sei das Thema inzwischen durch. Der mögliche Kauf der Commerzbank sei ein "geschlossenes Kapitel", zitiere die italienische Zeitung "Il Messaggero" einen Insider aus dem engen Umfeld von UniCredit-Chef Jean-Pierre Mustier. Als Grund seien u.a. geopolitische Erwägungen genannt worden. Auch die französische BNP Paribas sei zeitweise als potenzieller Interessent gehandelt worden, habe etwaigen Annäherungsversuchen im Mai allerdings eine klare Absage erteilt. Die Spekulationen rund um einen Einstieg des niederländischen Rivalen ING hätten in den letzten Wochen ebenfalls nachgelassen.Die Übernahmefantasie habe dazu beigetragen, dass die Commerzbank-Aktie seit dem Mehrjahrestief kurz vor dem Jahreswechsel in der Spitze rund 50% habe zulegen können. Vom Jahreshoch bei 8,26 Euro sei der Kurs mittlerweile jedoch wieder deutlich zurückgekommen.Am Mittwoch habe die Angst vor einer Schuldenkrise in Italien die europäische Bankenbranche zusätzlich belastet. Speziell die Commerzbank habe zudem immer noch mit den Folgen einer schweren IT-Panne vom Wochenanfang zu kämpfen. Am Donnerstagvormittag gehe es für die Commerzbank-Aktie daraufhin weiter bergab. "Der Aktionär" rate daher investierten Anlegern, weiterhin den Stoppkurs bei 6 Euro im Auge zu behalten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,509 EUR +2,54% (06.06.2019, 13:20)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,446 EUR +1,24% (06.06.2019, 13:37)