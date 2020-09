Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus sei auf der Suche nach einem Chef fündig geworden. Manfred Knof übernehme zum 1. Januar 2021 die Nachfolge des scheidenden Martin Zielke. Knof leite seit August 2019 das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank und gelte in der Branche als harter Sanierer. Die Commerzbank dürfte also eine deutliche Zäsur durchlaufen, so Experten. Es sei möglich, dass er das Filialnetz des MDAX-Konzerns von aktuell 1.000 Geschäftsstellen bis auf 200 reduzieren wolle. Personelle Einschnitte habe das Geldhaus ohnehin eingeplant, doch die Vorgaben von Knof könnten damit drastischer ausfallen, als von vielen Mitarbeitern befürchtet.Für die Großaktionäre wäre also Knof der richtige Mann, diese würden in regelmäßigen Abständen eine Neuausrichtung der Commerzbank und drastische Kürzungen beim Personalstand fordern. Anker-Aktionär Cerberus habe erneut in einem Brandbrief im Juni diesen Jahres eine Neubesetzung der Bank-Führungsriege gefordert, um die "anhaltende Erfolglosigkeit der Commerzbank zu überwinden".Die Aussicht, dass ein knallharter Sanierer bei der zweitgrößten Bank das Ruder übernehme sei positiv für das Commerzbank-Aktie. Seine Dynamik und sein stringenter Wille Kosten zu sparen, dürfte dem Papier mittelfristig gut tun und die institutionellen Investoren beruhigen. Trader könnten das verbesserte Stimmungsbild zu kurzfristigem Positionsaufbau nutzen. Längerfristig orientierte Anleger sollten zunächst die ersten Maßnahmen des Umbaus beobachten und vor dem Wiedereinstieg abwarten, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: