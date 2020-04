Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,158 EUR +5,51% (17.04.2020, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,151 EUR +4,55% (17.04.2020, 10:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (17.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Anders als 2008 seien Banken diesmal nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Die Institute würden mit Krediten die Realwirtschaft über Wasser halten. Das habe die Politik bereits anerkannt und mit zahlreichen regulatorischen Erleichterungen versucht, den Banken ihre Arbeit in der Krise leichter zu machen. Jetzt komme der nächste Kracher: Basel IV könnte auf der Kippe stehen. Die Vorzeichen bei Deutscher Bank und Commerzbank seien daher heute sattgrün.In einer Stellungnahme des EU-Finanzministerrat heiße es. "Es ist entscheidend, dass die Banken weiterhin Haushalte und Unternehmen finanzieren, darunter auch den Mittelstand, der wegen der Covid-19-Pandemie mit vorübergehenden Schwierigkeiten zu kämpfen hat." Die Kreditvergabe müsse unbedingt sichergestellt werden. "Falls nötig" müssten dafür "legislative Maßnahmen ergriffen werden, um die Auswirkungen von Covid-19 abzufedern".Im Detail gehe es um Erleichterungen bei den Eigenkapitalvorschriften - und daran arbeite die zuständige Generaldirektion Fisma der EU-Kommission bereits. So könnte die Einführung der verpflichtenden Verschuldungsquote verschoben werden. Die EU-Kommission reagiere damit auf die Entscheidung des Baseler Interbanken-Ausschusses, die finalen Elemente der Basel-III-Reform um ein Jahr auf 2023 zu verschieben. Zudem solle der letzte Teil der Basel-III-Reform - auch bekannt als Basel IV - anscheinend auf den Prüfstand.Dabei gehe es um die Einschränkung der internen Modelle, mit denen europäische Banken die Bonität vieler mittelständischer Unternehmen bewerten würden. Die EU-Kommission habe dazu noch vor der Sommerpause einen Gesetzesentwurf vorlegen wollen. Wegen der Corona-Krise werde daraus nun erst einmal nichts mehr. Die Banken hätten immer schon davor gewarnt, dass der letzte Teil von Basel III eine Kreditklemme auslösen könnte. Betroffen wären insbesondere mittelständische Unternehmen. Aus EU-Kreisen heiße es, dass man nochmals den Dialog mit der Kreditwirtschaft suchen möchte, um mögliche negative Wechselwirkungen zwischen der Krise und Basel IV zu prüfen.Die Begrenzung von internen Modellen bei den EU-Großbanken würde einen Milliardenbetrag kosten und könnte die Kreditvergabe gerade in der Krise bremsen. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass die EU-Kommission das Vorhaben erstmal nicht weiter verfolge oder zumindest abschwäche.Die Deutsche Bank kämpfe jedoch mit zahlreichen anderen Problemen. Bereits vor Corona sei es nicht rund gelaufen, zahlreiche Unternehmensbereiche würden schwächeln.Wer auf ein Comeback im Bankensektor setzen möchte, greift zur Aktie der Commerzbank, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.