XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,186 EUR (19.12.2018)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie: CBK100

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption: CBK

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CBK

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie: CRZBF

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (20.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Jetzt wird es ernst - ChartanalyseZu Beginn dieses Jahres endete ein mittelfristiger Aufwärtstrend bei den Aktien der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) im Bereich von 14,00 EUR und der Wert setzte seinen übergeordneten Abwärtstrend in den folgenden Monaten fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Erst knapp unter der 8,00 EUR-Marke sei es Ende Juni zu einer ersten nennenswerten Erholung gekommen, die allerdings mit dem Bruch des Verlaufstiefs bei 7,91 EUR Mitte November in einen weiteren dynamischen Kurseinbruch übergegangen sei. Diese Verkaufswelle habe auch vor der Unterstützung bei 6,96 EUR nicht Halt gemacht und so in den vergangenen Wochen für einen Einbruch an den markanten Ziel- und Unterstützungsbereich um 6,00 EUR gesorgt. Kurz vor diesem Niveau habe in der vergangenen Woche eine Erholung eingesetzt, die jedoch nach einem Zwischenhoch bei 7,25 EUR wieder abverkauft worden sei. Aktuell würden die Aktien direkt an der Entscheidungsmarke bei 6,00 EUR notieren.Ausblick: Kurzfristig könnte es jetzt zu einer Erholung kommen. Ob daraus jedoch eine tragfähige Gegenbewegung entstehen könne, müsse aufgrund der Schwäche der Aktien bezweifelt werden.Die Long-Szenarien: Falle der Wert jetzt nicht mehr unter die Unterstützungszone von 5,91 bis 6,00 EUR zurück, wäre ein Anstieg an den Widerstand bei 6,96 EUR wahrscheinlich. Dort könnten die Bären den Abwärtstrend fortsetzen. Breche der Wert dagegen über die Hürde aus und könne anschließend auch den Widerstand bei 7,25 EUR überschreiten, stünde eine Ausdehnung der Erholung bis 7,91 EUR an. Doch erst eine Rückeroberung dieser Marke würde für eine bullishe Trendwende sprechen.Die Short-Szenarien: Abgaben unter 5,91 EUR würden dagegen für die Fortsetzung der großen Baisse sorgen. Kurzfristig könnten die Aktien anschließend an dieses Verkaufssignal bis 5,50 EUR zurücksetzen. Auf Sicht der kommenden Wochen wäre jedoch mit einem Einbruch bis an das Tief des Jahres 2016 bei 5,15 EUR zu rechnen, ehe dort eine Stabilisierungsphase folgen könnte. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,081 EUR -0,31% (20.12.2018, 08:39)