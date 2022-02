Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Auch wenn es noch keine geldpolitische Straffung in Europa - im Gegensatz zu den USA - gebe, würden die Bankaktien auf dem Kontinent dennoch eine regelrechte Rally aufs Parkett legen. Den dritten Platz 2022 im Branchenindex habe die Commerzbank-Aktie mit 30 Prozent ergattert. Im laufenden Jahr rücke zudem das Ausschüttungspotenzial in den Mittelpunkt.Auch in Europa steige die Teuerung auf immer höhere Niveaus, die USA seien da leider keine Ausnahme. Doch dort habe die Notenbank bereits reagiert und wolle bis März die Anleiheaufkäufe beenden. Dann könnten die Leitzinsen auch schon angehoben werden. Die EZB habe eine Zinserhöhung für die Eurozone bisher im laufenden Jahr ausgeschlossen. Doch seit der letzten Sitzung am Donnerstag erwarte der Markt das Gegenteil.Positiv wäre eine Zinswende auch für die Commerzbank. Denn das Kreditinstitut sei stark im klassischen Bankgeschäft engagiert und würde von einer höheren Zinsmarge erheblich profitieren. Derzeit stecke man indes noch mitten in der Sanierung. Deshalb sei die Meldung letzte Woche, dass die Mindestkapitalausstattung nicht angehoben werde, ein positives Zeichen gewesen.Konkret verbleibe die harte Kernkapitalquote, die die Commerzbank laut Aufsicht mindestens vorhalten müsse, auch im neuen Jahr bei 9,4 Prozent. Da die Eigenkapitalausstattung nach den letzten Zahlen von Ende September bei 13,5 Prozent gelegen habe, verbliebe ein großer Puffer von 4,1 Prozent. Ein Update zur gesamten Geschäftsentwicklung werde es am 17. Februar mit den Q4-Zahlen geben. Dann würden Anleger auch mehr darüber erfahren, wo die Eigenkapitalausstattung nun stehe.Ausschüttungen seien in den nächsten Quartalen sicher kein Thema bei der Commerzbank. Jedoch dürften sie früher auf die Agenda kommen, als vom Management geplant. Der Vorstand habe erst 2024 angepeilt.Derzeit würden sich Anleger ohnehin über satte Kursgewinne freuen. Seit Jahreswechsel bringe es die Commerzbank-Aktie auf 30 Prozent, zweistellige Kurse seien fast zum Greifen nahe. Langsam scheine die Notierung damit aber heiß gelaufen, denn bereits Ende 2021 habe sich die Performance sehen lassen können.Anleger sollten nun vor einem Neueinstieg Rücksetzer abwarten, eine Unterstützung liegt bei 8,30 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stoppkurs verbleibe vorerst bei 5,80 Euro. (Analyse vom 07.02.2022)