Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (21.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung unter den Experten habe sich zuletzt aufgehellt, was die Chancen der Commerzbank-Aktie angehe. Der Gesamtmarkt ziehe heute jedoch auch die Banktitel wieder mit nach unten, der Rückgang der Anleiherenditen in den USA sei ebenfalls wenig hilfreich. In den kommenden Wochen werde es für Anleger indes nicht nur rund um die Zahlen spannend, denn der Kapitalmarkttag rücke näher.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sollten der Commerzbank unter dem Strich einen positiven Jahresabschluss bescheren. Zumindest habe das der Vorstand in Aussicht gestellt. Da der Großteil der Restrukturierungskosten bereits 2021 gebucht worden sei, könnte es dieses Jahr dann weitergehen mit der Ergebniswende. Am 17. Februar sollten die Q4-Zahlen veröffentlicht werden.Einige Experten würden das Ziel von sieben Prozent bei der Eigenkapitalrendite - was bis zum Ende des Umbaus 2024 erreicht werden solle - aber noch nicht in Reichweite sehen. Eine Möglichkeit die Sanierung nach zu schärfen würden die Analysten von Bloomberg Intelligence am 1. März sehen, wenn die Commerzbank zum Kapitalmarkttag einlade. Denn der Konsens der Experten rechne aktuell 2024 nur mit einer Rendite von 5,5 Prozent.Weitere Einsparungen im Bereich der Firmenkunden würden sie als notwendig ansehen. Außerdem könnten nach ihrer Meinung Aktienrückkäufe helfen das Renditeziel zu erreichen. Der Commerzbank-Vorstand habe für 2024 ein Volumen von bis zu fünf Milliarden Euro für Ausschüttungen in Aussicht gestellt. Doch bereits 2023 könnte es soweit sein.In einem schwachen Markt könne sich heute auch die Commerzbank-Aktie nicht halten. Die kommenden Wochen könnten volatil bleiben - nicht zuletzt wegen des möglichen Ausstiegs des Großaktionärs Cerberus. Auf das Gesamtjahr bezogen würden die Perspektiven aber positiv bleiben.Mutige mit längerem Atem können schon jetzt eine Position sichern, der Stopp sollte bei 5,80 Euro platziert werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.