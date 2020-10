Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (16.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Banken stünden neben den durch Corona besonders betroffenen Branchen wieder im Fokus, da die Neuinfektionszahlen auch in Deutschland stark ansteigen würden. Die Sorge wachse, dass die Kreditausfälle zunehmen würden, zumal die Insolvenzantragspflicht für die meisten Unternehmen seit 1. Oktober wieder gelte. Anleger sollten das Bild aber differenzierter betrachten und zwischen kurz- und langfristiger Sicht unterscheiden.Die Commerzbank sei derzeit in einer heiklen Phase, da neben der Corona-Pandemie noch der größte Umbau seit Jahren anstehe. Der neue CEO Manfred Knof werde aber erst im Januar das Ruder übernehmen. Am 5. November stünden noch die Zahlen zum dritten Quartal an.Zumindest in den besonders betroffenen Branchen wie Reiseveranstalter, Hotels oder Fluggesellschaften sei das Engagement der Bank gering. Insgesamt habe das Finanzinstitut nach eigenen Angaben nur 0,9 Prozent aller Darlehen in der Reisebranche vergeben, die unter anderem oben genannte Segmente umfasse. Das seien insgesamt 4,40 Milliarden Euro. Von weiteren Einschränkungen wegen der steigenden Infektionszahlen seien vor allem diese Wirtschaftszweige betroffen.Der Umbau bei der Commerzbank und die Fusionsfantasien würden reichlich Kurspotenzial bergen.Kurzfristig könnte es jedoch ungemütlich werden, die Aktie ist nur etwas für Anleger mit starken Nerven, so Fabian Strebin. "Der Aktionär" ist vom mittelfristigen Potenzial aber überzeugt und hat ein Kursziel von 6,50 Euro ausgegeben. Der Stopp sollte bei Euro 3,30 platziert werden. (Analyse vom 16.10.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.